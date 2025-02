Sassuolo-Bari: pronostico e statistiche del match

Il Mapei Stadium si prepara ad accogliere una sfida cruciale tra due protagonisti della Serie B, il Sassuolo e il Bari. Con entrambe le squadre in lotta per obiettivi importanti, il match promette emozioni e colpi di scena. Il Sassuolo, primo in classifica, punta a consolidare la sua posizione per la promozione, mentre il Bari cerca punti preziosi per avanzare nei playoff.

Statistiche e pronostici: Sassuolo in casa

Il Sassuolo si presenta alla sfida con una serie di risultati impressionanti, soprattutto al Mapei Stadium. La squadra di Fabio Grosso ha collezionato 10 vittorie consecutive in casa, mantenendo un’imbattibilità che dura da 11 partite. Questo fa del Sassuolo una delle squadre più temibili del campionato, con un attacco prolifico e una difesa solida. Con il modulo 4-3-3, i neroverdi puntano a mantenere un equilibrio perfetto tra attacco e difesa. Al centro del gioco ci sono Verdi, Boloca e Obiang che orchestrano il centrocampo, mentre in attacco Berardi e Lauriente rappresentano una minaccia costante per le difese avversarie.

Dal canto suo, il Bari, guidato da Moreno Longo, si affida al modulo 3-5-2, cercando di sfruttare la compattezza difensiva e la velocità sulle fasce. Tuttavia, le difficoltà in trasferta sono evidenti, con una sola vittoria nelle ultime sette partite lontano dal San Nicola. Il Bari punta a invertire questa tendenza negativa, cercando di strappare un risultato positivo ai neroverdi.

Le quote dei bookmaker riflettono la superiorità del Sassuolo, con la vittoria dei padroni di casa quotata intorno a 1.80, mentre il successo del Bari è offerto a 4.10. La possibilità di un pareggio si attesta su 3.40. Gli scommettitori possono anche considerare l’opzione Gol, data la tendenza delle due squadre a partite con molte reti.

In conclusione, la sfida tra Sassuolo e Bari si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena. Il Sassuolo, forte del fattore campo e della sua forma attuale, parte favorito, ma il Bari cercherà di sovvertire i pronostici. Le quote scommesse sottolineano il vantaggio dei neroverdi, ma il calcio ha spesso riservato sorprese. Resta da vedere se il Bari riuscirà a interrompere la striscia positiva del Sassuolo al Mapei Stadium.

