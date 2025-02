“Sanremo”, Fedez balbetta e fa scena muta: la domanda fuori luogo di Ema Stokholma (VIDEO)

Durante il backstage di Sanremo di Rai Radio 2, Ema Stokholma ha intervistato, tra gli altri artisti, anche Fedez. Il confronto si è incentrato sulla partecipazione di Fedez alla kermesse, ma ad un certo punto, la conduttrice radiofonica ha incalzato il cantante, reduce da un periodo complicato, con una domanda che lo ha messo a disagio, tanto che ha iniziato a balbettare. Cosa gli ha chiesto? (Continua dopo le foto)

L’esibizione di Fedez a “Sanremo” ha conquistato tutti

Quella di Fedez era una delle esibizioni più attese del Festival di Sanremo 2025 e il rapper non ha deluso le aspettative. Fedez si è mostrato come mai prima d’ora. Il cantante si è presentato sul palco con le pupille nere e dilatate: un trucco di scena per rappresentare al meglio il brano che ha presentato sul palco dell’Ariston: “Battito”. Lui stesso, qualche giorno fa, aveva spiegato il significato del pezzo che ha cantato ieri. (Continua dopo le foto)

Il significato di “Battito”

A raccontare il significato della canzone che ha portato a Sanremo è stato l’artista stesso. “È una canzone d’amore dedicata a una donna che non esiste e rappresenta la depressione. Mi piace molto il mio brano. Mi ci ritrovo perché racconta un parte di me molto personale. Cadiamo per imparare a rialzarci. Cadiamo perché la vita non smetterà di riproporci la stessa lezione, finché non la faremo nostra. Una spirale ciclica che vuole solo essere ascoltata. ‘Battito’ è un richiamo a chi non vuole più fuggire. Non è più tempo di scappare, è tempo di cadere”, ha spiegato Fedez che con il brano con il quale cerca di riprendere in mano la sua vita. La strada verso una vita tranquilla sembra però essere ancora lunga per Fedez. Cosa ha risposto ad una domanda difficile di Ema Stokholma?

