Sampdoria-Sassuolo: pronostici e statistiche vincenti

Sampdoria e Sassuolo si preparano per un incontro cruciale nella Serie B, una sfida che potrebbe definire il destino di entrambe le squadre in questo campionato. Da una parte, la Sampdoria lotta per risalire la classifica e uscire dalle zone basse, mentre il Sassuolo, con un piede in Serie A, punta a consolidare la sua posizione al vertice. Gli appassionati di calcio e scommesse sono pronti a sintonizzarsi per questo match, che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese.

Statistiche e pronostici: il Sassuolo inarrestabile

Il Sassuolo, attuale capolista della Serie B con 61 punti, gode di un momento di forma straordinario. La squadra ha messo in fila dieci vittorie casalinghe consecutive, detenendo anche il miglior attacco del campionato con 58 gol. Tra i protagonisti spicca Armand Laurienté, co-leader della classifica marcatori con 13 reti. La trasferta a Genova rappresenta una sfida ostica, visto che il Sassuolo non ha mai vinto al Ferraris in Serie B. Tuttavia, il recente successo per 5-1 contro la Sampdoria potrebbe fungere da spinta morale per rompere questa tradizione negativa.

La Sampdoria, attualmente sedicesima con 28 punti, deve riscattarsi dopo la sconfitta per 2-1 contro il Sudtirol. Il bilancio degli scontri diretti vede i blucerchiati in svantaggio, con 6 vittorie contro le 9 del Sassuolo e 10 pareggi. Le quote scommesse riflettono il divario tra le due formazioni: il segno 1 della Sampdoria è quotato a 3.44, il 2 del Sassuolo a 2.25, mentre il pareggio è a 3.35. Gli esperti suggeriscono un 0-2 a favore dei neroverdi, data la loro solidità difensiva e la prolificità in attacco.

Le probabili formazioni vedono la Sampdoria schierata con un modulo 3-4-2-1, con Niang come punta di diamante. Il Sassuolo risponde con il 4-3-3, dove Berardi e Laurienté sono pronti a colpire. Le assenze per infortunio e squalifica pesano su entrambe le compagini, specialmente in casa blucerchiata.

La partita, trasmessa in diretta su DAZN, promette spettacolo e tensione, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia per obiettivi diametralmente opposti.

Il match tra Sampdoria e Sassuolo si prospetta come un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio e scommesse. Le quote scommesse attuali offrono diverse opportunità, con il Sassuolo favorito ma con la Sampdoria pronta a sorprendere. Non perdete l’occasione di seguire i nostri pronostici aggiornati ogni settimana per le migliori opportunità di scommessa!