Sampdoria-Salernitana: pronostico e statistiche per i playout

Il primo atto dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana si svolgerà in un clima carico di tensione, con entrambe le squadre chiamate a giocarsi il futuro nella categoria cadetta. L’incontro, con fischio d’inizio alle 20.30 di domenica 15 giugno presso lo storico Stadio Luigi Ferraris di Genova, segna il ritorno di una sfida che ha visto spesso protagonisti i blucerchiati e i campani nei recenti anni di Serie B. Dopo una stagione travagliata e caratterizzata da numerosi rinvii e ricorsi, l’appuntamento con la salvezza assume un’importanza cruciale per entrambe le compagini.

Statistiche recenti e quote: Sampdoria leggermente favorita al Ferraris

Il bilancio storico tra Sampdoria e Salernitana in Serie B vede i liguri in vantaggio con 12 vittorie contro le 8 dei campani, cui si aggiungono 3 pareggi. Nella stagione regolare appena conclusa, le due squadre si sono divise la posta con una vittoria per parte. In vista della sfida di andata, la formazione di Alberico Evani dovrà fare a meno di elementi chiave come Tutino, Perisan, Beruatto e Altare, mentre la squadra guidata da Pasquale Marino potrà contare sull’organico al completo. Con una doppia sfida ancora tutta da vivere, ci si attende un approccio particolarmente attento e prudente, soprattutto da parte dei padroni di casa che, dopo aver riscoperto la possibilità di salvezza, mostrano rinnovata determinazione.

Sampdoria : 12 vittorie nei precedenti

: 12 vittorie nei precedenti Salernitana : 8 successi e rosa al completo

: 8 successi e rosa al completo Quote vittoria Sampdoria : 2.15

: 2.15 Quote vittoria Salernitana : 3.25

: 3.25 Quote pareggio: 3.10

Le previsioni degli operatori di scommesse riflettono un leggero favore verso i blucerchiati. Le quote principali indicano infatti il successo interno a quota 2.15, mentre un’affermazione degli ospiti viene proposta a 3.25. Il pareggio si attesta a 3.10, segno di un equilibrio diffuso. Il pronostico sui gol segnala aspettative di una partita con poche reti: l’Under 2.5 prevale (a 1.60) sull’Over (a 2.10). Inoltre, la probabilità di entrambe le squadre a segno è considerata bilanciata: il “Sì” a 1.90 e il “No” a 1.75.

Per i risultati esatti, il successo di misura dei doriani (1-0) viene quotato 6.75, mentre il 2-0 sale a 9.75. Più alta la quota per uno 0-1 della Salernitana (8.75) o per uno 0-2 (15.50). Il pareggio più probabile, secondo le quote, è l’1-1 a 6.50.

In sintesi, Sampdoria e Salernitana si preparano a una sfida carica di responsabilità e tensione, con i blucerchiati davanti nei pronostici grazie al fattore campo e alla storia nei precedenti. Le quote suggeriscono una partita equilibrata, con il successo dei padroni di casa leggermente favorito e un esito con poche reti più probabile. Gli scommettitori attenti potranno trovare spunti interessanti sia sulle quote principali che sui risultati esatti, in attesa del verdetto finale tra pochi giorni.

