Sampdoria-Palermo: scopri il pronostico della 29ª giornata

Sampdoria e Palermo si preparano a sfidarsi nello scenario suggestivo dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, nel corso della 29ª giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Due squadre con obiettivi diversi: la prima, desiderosa di allontanarsi dalla zona playout, e la seconda, in cerca di confermare la sua posizione nelle zone alte della classifica. Un incontro che promette emozioni e che sarà seguito con particolare attenzione da tifosi e appassionati di calcio.

Sampdoria in cerca di riscatto davanti al pubblico

La Sampdoria di Leonardo Semplici è reduce da un pareggio sofferto contro il Bari, un 1-1 che ha lasciato l’amaro in bocca ai blucerchiati, incapaci di capitalizzare le numerose occasioni create. Il gol iniziale di Niang, sul finire del primo tempo, aveva illuso gli ospiti, subito riacciuffati dai padroni di casa con la rete di Maggiore nella ripresa. Con questo risultato, la Sampdoria si trova al centro di una lotta serrata per la salvezza, a 30 punti, insieme a Brescia e Sudtirol.

Sebbene le statistiche non sorridano ai liguri, con soli 10 gol segnati in casa in 14 partite, il mister Semplici si mostra fiducioso: “Abbiamo dimostrato di avere personalità. È importante continuare a lavorare sulla consapevolezza delle nostre qualità“. Dall’altra parte, il Palermo di Alessio Dionisi arriva galvanizzato dalla vittoria contro il Brescia, grazie al rigore trasformato da Pohjanpalo. Un successo che ha consentito ai rosanero di raggiungere l’ottava posizione con 38 punti.

In vista del match, le quote scommesse vedono la Sampdoria leggermente favorita con un segno 1x quotato a 1,45 da GoldBet. Chi crede in un match vivace può puntare sull’Over 0.5 nel primo tempo, con una quota di 1,37 da Lottomatica. Un’opzione interessante è anche il Multigol 1-3, offerto a 1,38 da Sisal.

La partita tra Sampdoria e Palermo potrebbe essere una delle più avvincenti di questo turno di Serie B. Da un lato, i blucerchiati sono in cerca di una vittoria casalinga per allontanarsi dalla zona rossa, dall’altro, i rosanero vogliono proseguire la loro striscia positiva. Il pronostico resta incerto, ma le quote suggeriscono un leggero vantaggio per i padroni di casa.

