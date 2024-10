I funerali di Sammy Basso saranno celebrati oggi, venerdì 11 ottobre, a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, e saranno trasmessi in diretta tv. Alle esequie del biologo 28enne, affetto da progeria, sono attese migliaia di persone. Saranno presenti anche le istituzioni. (Continua…)

Chi era

Sammy Basso era nato a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Era malato di progeria di Hutchinson-Gilford, malattia rara che causa un invecchiamento precoce. Egli è stato il più longevo malato di progeria al mondo. È morto infatti il 5 ottobre 2024 all'età di 28 anni a causa di un malore accusato mentre si trovava ad una festa di matrimonio di una coppia di amici. Era laureato in Scienze Naturali presso l'Università di Padova e aveva discusso una tesi volta a dimostrare la possibilità di curare la progeria con l'apporto dell'ingegneria genetica. Nel corso della sua vita si è speso costantemente per far conoscere al mondo intero la sua condizione ed è stato anche ospite di parecchie trasmissioni televisive, tra cui il Festival di Sanremo.

Sammy Basso funerali

I funerali di Sammy Basso si terranno oggi, venerdì 11 ottobre 2024, a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva. Le esequie saranno officiate dal parroco di Tezze e presiedute dal vescovo di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto. Sono attese migliaia di persone, di cui molti addirittura dall'estero. Ci saranno anche le istituzioni e sono attesi pezzi grossi della politica italiana.