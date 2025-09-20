Matteo Salvini è al centro dell’attenzione dopo un’intervista rilasciata al canale israeliano i24 News, nella quale ha espresso un chiaro sostegno all’operato dell’Idf a Gaza. Il segretario della Lega ha ribadito il diritto di Israele a difendersi da Hamas, affermando che il Paese deve assicurarsi “un futuro sereno”. Le sue parole arrivano mentre dalla Striscia di Gaza continuano a giungere immagini di distruzione, definite dalla comunità internazionale come genocidio. Nello stesso giorno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso una posizione diversa, criticando l’azione israeliana come “sproporzionata”.

Gaza, le dichiarazioni di Salvini sull’operato di Israele

L’intervista al ministro dei trasporti Matteo Salvini si apre con una domanda sulle proteste pro-palestinesi in corso in Europa. Salvini risponde affermando che molte delle persone che manifestano “non sanno realmente per cosa stanno protestando”, indicando il terrorismo islamico come “principale problema mondiale”.

Conflitto a Gaza, reazioni internazionali e del governo italiano

Le dichiarazioni del vicepremier arrivano in un periodo segnato da mobilitazioni in tutta Europa contro i bombardamenti su Gaza. La giornalista di i24 News ha chiesto un commento sulle recenti operazioni militari dell’Idf a Gaza City. Salvini, visibilmente cauto, ha precisato di parlare “come leader della Lega e membro del governo”, senza rappresentare l’intero esecutivo.

Altri esponenti del governo italiano, come Antonio Tajani e Guido Crosetto, hanno assunto posizioni più distanti dall’azione militare israeliana, in linea con la maggior parte dei governi occidentali. Salvini ha comunque ribadito che “difendere la libertà e la democrazia di Israele significa difendere la libertà e la democrazia in generale”.

