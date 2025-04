Salernitana vs Sudtirol: pronostico e statistiche

Pasquale Marino è pronto a guidare la Salernitana in una sfida cruciale contro il Sudtirol, a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita, che si svolgerà all’Arechi, segna l’esordio di Marino sulla panchina granata in un momento delicato della stagione.







Statistiche e precedenti tra Salernitana e Sudtirol







La Salernitana si trova in una posizione critica, penultima con 30 punti, mentre il Sudtirol è a quota 35. La squadra ospitante ha ottenuto 22 punti in casa, con un bilancio di 6 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Al contrario, il Sudtirol ha raccolto 17 punti fuori casa con 5 vittorie e 9 sconfitte, il che rende la loro difesa una delle più perforate del campionato. L’ultimo incontro in Serie B tra le due squadre si concluse con un 3-2 a favore del Sudtirol, dimostrando una certa superiorità offensiva. Tuttavia, la Salernitana può vantare una vittoria per 2-1 nell’unico precedente in Serie C all’Arechi, un dettaglio che aggiunge interesse alla sfida imminente.







La partita di sabato rappresenta non solo una battaglia per la salvezza, ma anche un ritorno emozionante per Fabrizio Castori, ex allenatore della Salernitana, ora al timone del Sudtirol. Castori, noto come “Mister Promozioni”, ha guidato i granata alla promozione in Serie A e il suo ritorno ha un significato speciale sia per lui che per i tifosi. La squadra granata deve affrontare la sfida con determinazione, cercando di superare il periodo difficile e di capitalizzare la debolezza difensiva del Sudtirol.







Un altro elemento chiave è il debutto di Pasquale Marino come nuovo allenatore della Salernitana. Con un’esperienza di 330 partite in Serie B, Marino punta a risollevare le sorti della squadra grazie alla sua esperienza e strategia. La sua unica precedente vittoria contro il Sudtirol potrebbe infondere fiducia nei granata.







In sintesi, la sfida tra Salernitana e Sudtirol all’Arechi non è solo un incontro di calcio, ma un evento carico di emozioni e significati. Le quote delle scommesse vedono la Salernitana leggermente favorita, ma la sfida è aperta e ogni risultato è possibile. Restano solo poche giornate per determinare il futuro delle due squadre.







Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!