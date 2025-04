Home | Roma vs Verona: pronostico e statistiche per la Serie A

Roma e Hellas Verona si preparano a darsi battaglia nella 33ª giornata di Serie A, un match che si preannuncia fondamentale per le ambizioni europee dei giallorossi e per la tranquilla salvezza degli scaligeri. Mentre la Roma cerca di consolidare la sua posizione nelle zone alte della classifica, il Verona mira a chiudere definitivamente il discorso salvezza. Con 6 giornate al termine, ogni punto diventa cruciale per le sorti di entrambe le squadre.

Statistiche e precedenti a confronto

La Roma, forte di una striscia di risultati utili, ha collezionato 40 vittorie su 77 incontri complessivi contro l’Hellas Verona, che dal canto suo ha vinto 15 volte e pareggiato in 22 occasioni. Gli ultimi incontri suggeriscono una discreta solidità difensiva degli ospiti, capaci di subire solo un gol nelle ultime quattro partite. Tuttavia, il recente pareggio con il Genoa ha evidenziato qualche difficoltà offensiva per gli uomini di Paolo Zanetti.

Il match di sabato sera, che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma, vede i padroni di casa leggermente favoriti. Gli uomini di Claudio Ranieri, spinti dalla voglia di non perdere il treno per la Champions League, cercheranno di sfruttare il fattore campo per aggiudicarsi i tre punti. La Roma schiererà un 3-4-2-1 con Pellegrini e Soule a supporto dell’unica punta Dovbyk. Hellas Verona risponderà con un 3-5-1-1, affidandosi a Mosquera come terminale offensivo.

La partita sarà visibile in Italia su DAZN e Sky, mentre all’estero sarà trasmessa da diverse piattaforme, tra cui Movistar+ in Spagna e Paramount+ negli USA. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche in streaming su Now e SkyGo.

In conclusione, il match tra Roma e Hellas Verona promette spettacolo e intensità. Le quote suggeriscono un lieve vantaggio per i giallorossi, ma nel calcio, si sa, nulla è scontato. Con un Verona desideroso di strappare punti preziosi, la sfida si annuncia aperta e combattuta. Non perdetevi l’emozione del grande calcio, seguite i nostri pronostici e le analisi per restare sempre aggiornati sugli sviluppi più interessanti della stagione!