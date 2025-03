Roma-Juve: pronostico e statistiche per il grande match

Roma e Juventus si preparano per uno scontro decisivo in Serie A, ma la formazione capitolina affronta la sfida con una rosa ridotta a causa degli infortuni. L’attaccante ucraino Artem Dovbyk è al centro dell’attenzione dopo aver accusato un fastidio al polpaccio che mette in dubbio la sua partecipazione al match cruciale contro i bianconeri. La partita non è solo una sfida di prestigio, ma anche una chiave per le qualificazioni europee, aumentando la pressione su entrambe le squadre.

Statistiche e situazione della Roma prima del match

La Roma di Claudio Ranieri sta vivendo un momento positivo, vantando sette vittorie consecutive in Serie A. Questa striscia vincente ha rilanciato i giallorossi nelle posizioni di vertice, rendendo lo scontro con la Juventus ancora più cruciale. Tuttavia, le recenti sfortune fisiche potrebbero influire negativamente sulla loro performance:

Artem Dovbyk ha segnato il gol vittoria contro il Lecce , ma ha subito un infortunio al polpaccio destro.

ha segnato il gol vittoria contro il , ma ha subito un infortunio al polpaccio destro. La sua disponibilità sarà decisa dai risultati degli esami medici.

Con Dybala infortunato e Saelemaekers squalificato, le opzioni offensive sono limitate.

infortunato e squalificato, le opzioni offensive sono limitate. Se Dovbyk non recupera, Eldor Shomurodov potrebbe prendere il suo posto in attacco.

La sfida del sei aprile contro la Juventus rappresenta un importante banco di prova per la Roma, non solo per la possibile qualificazione alle competizioni europee, ma anche per consolidare la fiducia acquisita nelle ultime settimane. Con una formazione decimata, il tecnico Claudio Ranieri dovrà fare affidamento sulle seconde linee per mantenere alta la competitività della squadra.

L’infortunio di Dovbyk non solo ha destato preoccupazione tra i tifosi, ma anche tra gli appassionati di fantacalcio, che vedono nel bomber ucraino una certezza di rendimento. La situazione è monitorata con attenzione, poiché l’esito degli esami potrebbe cambiare le prospettive della squadra e dei suoi sostenitori.

In conclusione, la Roma si trova ad affrontare una sfida impegnativa non solo sul campo ma anche nella gestione degli infortuni. La partita contro la Juventus potrebbe determinare il loro futuro in Europa, rendendo il risultato decisivo per entrambe le squadre. Per chi segue le scommesse sportive, le attuali quote potrebbero subire variazioni significative in base agli sviluppi dell’infermeria giallorossa.

Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!