Il cielo sereno di Miami accompagna la rinascita di Paulo Dybala. Lontano dalle pressioni e dal clamore mediatico, l’attaccante argentino lavora con determinazione per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione con la Roma. Dopo l’infortunio muscolare rimediato lo scorso marzo, la Joya ha ripreso il contatto con il pallone, seguendo un programma di recupero personalizzato sotto il sole della Florida.

Recupero mirato in vista del ritiro estivo

Tra sole e palme, Dybala prosegue il suo percorso di riatletizzazione, con l’obiettivo di rientrare a pieno regime per il ritiro estivo. Il programma di preparazione prevede che l’attaccante argentino sia pronto per luglio, quando la squadra inizierà gli allenamenti sotto la guida del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, e in particolare per il ritiro in programma ad agosto in Inghilterra.

Dybala punto fermo della Roma

Nonostante le sirene arabe che la scorsa estate avevano tentato di allontanarlo dalla Capitale, Dybala ha ribadito la propria volontà di restare a Roma. Anche durante l’ultimo infortunio, il numero 21 non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra, diventando un vero e proprio punto di riferimento per i compagni sia dentro che fuori dal campo.

La Roma continua a considerarlo un pilastro del progetto tecnico, sia per il valore in campo che per il carisma nello spogliatoio.

Il legame con Gasperini: tutto iniziò nel 2012

La prossima stagione segnerà anche il ritorno professionale sotto Gasperini, l’allenatore che nel 2012 lo fece esordire in Serie A ai tempi del Palermo. Oggi, dodici anni dopo, i due si ritrovano con l’obiettivo di rendere ancora protagonista l’argentino, pur richiedendogli maggior sacrificio tattico e contributo in fase difensiva, secondo i dettami del tecnico piemontese.

Verso il rinnovo: summit previsto a luglio

A metà luglio è in programma un incontro tra l’entourage di Dybala e la dirigenza della Roma per discutere del prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2027. L’idea è quella di estendere l’accordo, con una possibile rimodulazione dell’ingaggio per venire incontro alle esigenze economiche del club.

La volontà è reciproca: Paulo vuole restare, la Roma vuole trattenerlo. E l’intesa, ormai vicina, potrebbe rappresentare il vero colpo di mercato dell’estate giallorossa.

Leggi anche: