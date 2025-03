Roma-Cagliari: analisi, pronostico e statistiche

Roma e Cagliari si preparano a un incontro decisivo per la 29ª giornata di Serie A, in programma domenica 16 marzo 2025. Con il fischio d’inizio previsto alle 16:00, il match si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma e promette di essere una sfida intensa. Entrambe le squadre mirano a ottenere punti cruciali per i loro rispettivi obiettivi stagionali: la Roma ambisce a qualificarsi per la Champions League, mentre il Cagliari cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Statistica e andamento delle squadre

La Roma arriva a questa sfida con un record impressionante: imbattuta in 18 delle ultime 19 sfide contro il Cagliari in campionato, con 13 vittorie e 5 pareggi. L’ultimo successo dei sardi risale al 25 aprile 2021, quando riuscirono a vincere 3-2 all’Unipol Domus. Dall’altra parte, il Cagliari non è riuscito a ottenere una vittoria in trasferta contro i giallorossi dal febbraio 2013.

Per quanto riguarda le formazioni probabili, la Roma di Claudio Ranieri dovrebbe schierarsi con un modulo 3-4-2-1, con Dybala e Pellegrini a supportare l’attaccante Dovbyk. Il Cagliari, guidato da Davide Nicola, risponderà con un 4-2-3-1, puntando su Piccoli come terminale offensivo.

Pronostico e strategia di scommessa

Risultato : La Roma è considerata favorita, con una quota di 1,55 su GoldBet.

: La Roma è considerata favorita, con una quota di 1,55 su GoldBet. Gol Totali : Ci si aspetta una partita con molti gol, suggerendo il segno Over 2.5 con una quota di 1,85 su Lottomatica.

: Ci si aspetta una partita con molti gol, suggerendo il segno Over 2.5 con una quota di 1,85 su Lottomatica. Cartellini: Interessante la quota di 4,50 su Sisal per un cartellino a Deiola.

Guardando le statistiche e il rendimento recente, la Roma sembra avere la meglio, grazie anche a un attacco in forma e una difesa solida. La squadra di Ranieri ha guadagnato 26 punti nei primi 10 match del 2025, risultando la migliore nei top cinque campionati europei.

Il Cagliari avrà però dalla sua la determinazione di evitare la zona retrocessione, facendo leva su una difesa che dovrà migliorare la sua performance sui calci piazzati, dato che ha subito il maggior numero di gol in questo modo.

In conclusione, la partita tra Roma e Cagliari si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di massimizzare le loro opportunità. La Roma parte favorita, ma dovrà fare attenzione alla voglia di riscatto del Cagliari. Con le quote che favoriscono i giallorossi, gli scommettitori possono trovare valore nelle opzioni di Over 2.5 gol e nei mercati legati ai cartellini. Segui le nostre analisi esclusive e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!