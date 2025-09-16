Robert Redford, dietro il sorriso due terribili lutti

La storia personale di Robert Redford è caratterizzata da una carriera brillante e da una profonda dedizione ai propri affetti. Nel 1958 l’attore ha sposato Lola Van Wagenen e con lei ha creato la sua famiglia. Tuttavia, l’esistenza dell’attore è stata colpita da due gravi lutti familiari che hanno segnato il suo percorso umano.

La perdita dei figli: i lutti che hanno segnato la vita di Redford

Dal matrimonio con Lola Van Wagenen è nato Scott nel 1959. Purtroppo, il primogenito è venuto a mancare dopo appena due mesi di vita a causa di una rara sindrome infantile, evento che ha profondamente segnato la famiglia. Nonostante il dolore, Redford e la moglie hanno avuto altri tre figli: Shauna, James e Amy.

La morte di un altro figlio

L’attore ha sempre cercato di offrire ai figli un’esistenza protetta dai riflettori, mantenendo un forte legame familiare anche dopo la separazione dalla prima moglie nel 1985. Un secondo grave lutto ha colpito Redford nel 2020, quando il figlio James è deceduto a causa di un tumore, aggiungendo un nuovo momento di profonda sofferenza nella sua vita.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva