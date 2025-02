Ritrovamento choc ad Aquileia, in provincia di Udine: in un campo agricolo della bassa friuliana sono stati rivenuti i resti umani di una donna, successivamente identificata. La macabra scoperta del corpo, in avanzato stadio di decomposizione, ha messo un triste punto ad una vicenda rimasta avvolta nel mistero per 4 anni. La scientifica ha infatti riconosciuto lo scheletro come quello di Rosanna Di Gallo, una donna di cui si erano perse le tracce nel 2021. Finora, nessuno era riuscito a trovarla e capire quale fosse stata la sua sorte. Sul caso sono ora in corso le indagini: vediamo nel dettaglio cosa è emerso. (Continua a leggere dopo la foto…)

Aquileia, ritrovati resti umani durante un sopralluogo

Un macabro ritrovamento ha sconvolto la comunità di Aquileia, in provincia di Udine: nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio, lo scheletro di una donna è emerso dalla terra in un’area isolata nei pressi delle foci del fiume Natissa. Il cadavere, ormai in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto in maniera casuale durante un sopralluogo effettuato da alcuni operai di un’azienda vitivinicola impegnati in lavori nella zona. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, incaricati del riconoscimento del corpo e della causa della morte. L’identificazione ha portato a galla una vicenda che finora era rimasta nel mistero. (Continua a leggere dopo la foto…)

I resti umani identificati: la donna era scomparsa da anni

Il corpo è stato identificato come quello di Rosanna Di Gallo, una donna di 70 anni scomparsa da tempo. Le ricerche proseguivano da l 2021 quando era stata vista per l’ultima volta prima di scomparire senza lasciare alcuna traccia. Poi, per quattro anni e di lei non si era saputo più nulla e le indagini avevano portato a ipotizzare un allontanamento volontario. La realtà, purtroppo, era un’altra e come lei è rimasta nascosta per anni prima del casuale ritrovamento. Ma qual è la storia di Rosanna?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva