Ritrovamento agghiacciante in Italia: strada transennata e chiusa al traffico

Nel tardo pomeriggio, una zona boschiva è stata teatro di un grave ritrovamento. Un escursionista ha individuato dei resti durante una passeggiata, attivando immediatamente le autorità competenti per la gestione dell’emergenza. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti in breve tempo, delimitando l’area per consentire le operazioni investigative in sicurezza. I rilievi sono proseguiti fino a tarda sera, con l’ausilio di illuminazione artificiale per agevolare il lavoro degli inquirenti.

Ritrovamento di resti umani in località Schito

I resti umani sono stati trovati in località Schito, tra i comuni di Sora e Broccostella, nella provincia di Frosinone. La segnalazione è stata effettuata poco prima delle ore 21 da un escursionista, il quale ha notato elementi riconducibili a un corpo in avanzato stato di decomposizione. L’uomo ha contattato il numero di emergenza, facendo intervenire sul posto polizia, vigili del fuoco e Protezione civile.

Intervento delle autorità investigative

Presente sul posto anche la squadra mobile di Frosinone insieme al sostituto procuratore di Cassino, Chiara D’Orefice, che coordina le indagini. L’intera area, particolarmente difficile da raggiungere, è stata transennata e chiusa al traffico per facilitare le operazioni di ricognizione e raccolta prove. A chi appartengono i resti umani trovati nell’area boschiva?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva