Rinascita vs Modica: pronostico e statistiche playoff

Al Palasport di Villa d’Agri si gioca una partita cruciale per i Play Off A3 Credem Banca. La Rinascita Volley Lagonegro ospita l’Avimecc Modica in una sfida che promette spettacolo. Dopo una stagione regolare conclusa positivamente, entrambe le squadre sono pronte a dare il massimo per conquistare un posto in Serie A2. Con una vittoria per parte nei precedenti incontri, il match si preannuncia carico di tensione e adrenalina.

Statistiche e prestazioni: Rinascita vs Modica

Il confronto tra Rinascita Lagonegro e Avimecc Modica è senza dubbio uno degli eventi più attesi di questi playoff. Entrambe le formazioni hanno dimostrato una forma eccellente nel corso della stagione regolare e sono pronte a sfidarsi per il passaggio del turno.

La Rinascita , guidata da Waldo Kantor , ha chiuso al quarto posto in classifica con 37 punti, grazie anche a una serie di cinque vittorie consecutive.

, guidata da , ha chiuso al quarto posto in classifica con 37 punti, grazie anche a una serie di cinque vittorie consecutive. Il Modica, con 33 punti, si è piazzato subito dietro, mettendo in mostra un organico temibile con giocatori come William Padura Diaz e Pedro Luiz Putini.

Alla vigilia di questo appuntamento, il direttore sportivo Nicola Tortorella ha sottolineato la crescita tecnica e tattica della sua squadra, pur riconoscendo la difficoltà della post-season. “Ora è il momento della verità”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di affrontare ogni partita con determinazione e mentalità vincente.

Il tecnico del Modica, Enzo Distefano, ha evidenziato la qualità e l’esperienza della sua squadra, pronta a sfidare i suoi avversari con il massimo rispetto e la massima intensità. “Chiediamo il supporto di tutti i tifosi per superare questo ostacolo”, ha aggiunto.

La direzione di gara è stata affidata ai signori Marco Pazzaglini e Luigi Pasciari, e l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Pallavolo serie A.

Resta da vedere chi avrà la meglio al termine di queste tre gare decisive. Chi supererà il turno affronterà in semifinale la vincente tra San Donà di Piave e CUS Cagliari.

Questa sfida non è solo una questione di punti, ma di passione e determinazione. Segui il nostro approfondimento per non perderti nemmeno un dettaglio di questo avvincente cammino verso la Serie A2!