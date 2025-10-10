Ricoverato d’urgenza il mito della musica mondiale: incidente spaventoso in pieno giorno

Il tempo si è fermato quando la notizia ha iniziato a correre veloce e improvvisa: un’icona della musica mondiale è stata coinvolta in un incidente in pieno giorno. Una giornata ordinaria, illuminata da un sole deciso e da quell’atmosfera di routine che, in pochi istanti, si trasforma in tensione e preoccupazione. Il rombo di un motore, i pensieri che si rincorrono mentre si guida, e poi, d’un tratto, il vuoto. Un incidente che ha fatto trattenere il fiato a milioni di fan in tutto il mondo.

Incidente improvviso: il malore e poi lo schianto

Secondo le prime ricostruzioni, l’artista – riconosciuto ovunque per il suo contributo indelebile alla storia della musica rock – si trovava alla guida del suo veicolo quando un malore improvviso lo ha colto di sorpresa. In pochi attimi, ha perso il controllo e la sua auto ha impattato violentemente contro una vettura parcheggiata. I soccorsi sono intervenuti prontamente.

Ricovero in ospedale: come sta ora

Le autorità hanno confermato che la causa dell’incidente sarebbe un malessere improvviso. Anche la moglie dell’artista, Shannon Tweed, ha voluto aggiornare i fan sulle condizioni del marito: “sta recuperando”, ha spiegato, suggerendo che il tutto potrebbe essere legato a una recente modifica della terapia farmacologica: “Ha modificato i farmaci e deve bere più acqua, ma non gli piace farlo”.

