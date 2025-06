Rexal Ford, scoperta atroce sulla foto con la bambina: dove era la madre

Il suo volto non diceva nulla, almeno fino a pochi giorni fa. Ma oggi quel cappello scuro e quella bambina in braccio, con addosso dei vestitini rosa poi ritrovati tra i rifiuti di Villa Doria Pamphili, sono diventati il simbolo di uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni. Un uomo, una donna, una neonata, una fuga, e una scia di violenza che attraversa l’Europa. E adesso che Rexal Ford, 46enne californiano, è stato fermato a Skiathos, in Grecia, si cerca di ricostruire i giorni che hanno preceduto il dramma.

Villa Pamphilj e il giallo che svela l’inferno familiare

Il giallo di Villa Doria Pamphilj, drammatico fin dal primo momento, ha tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica. Ma col passare dei giorni, quello che sembrava già un delitto atroce si è rivelato parte di un quadro familiare ancora più intricato e oscuro. Ogni nuovo elemento che emerge getta luce su una storia segnata da violenza, solitudine e silenzi, fino all’epilogo peggiore. La morte di una donna e della sua bambina, appena otto mesi, non è stato un atto improvviso, ma il tragico punto d’arrivo di un’escalation mai fermata.

Le immagini raccolte in questi giorni — dalle telecamere di sorveglianza e dai testimoni — stanno ricostruendo le ultime ore di Rexal Ford, il 46enne californiano ora fermato in Grecia e sospettato di essere l’autore del duplice omicidio. Il suo volto, inizialmente anonimo, è ora legato a diversi avvistamenti in zone chiave della città. Scatti, video e testimonianze gettano uno spiraglio sui suoi movimenti inquieti, tra hotel, mercati e stazioni, e offrono indizi su una quotidianità fatta di instabilità, aggressività e menzogne.

Le immagini di Rexal Ford con la bambina: nuovi dettagli agghiaccianti

Una nuova foto ha fatto il giro delle redazioni e dei social: ritrae Rexal Ford con in braccio la bambina che solo pochi giorni dopo sarebbe stata trovata morta a Villa Pamphilj. Lo scatto, diffuso dalla trasmissione «Chi l’ha visto?», mostra il 46enne americano in pantaloncini, t-shirt e cappellino, mentre tiene in braccio la piccola che indossa un abitino rosa. Un vestitino simile è stato poi ritrovato in un cestino dai carabinieri del Nucleo Investigativo non lontano dai corpi della madre e della figlia.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la fotografia risale al 5 giugno, appena due giorni prima del macabro ritrovamento nel parco romano. Attorno a Ford, nel frame, si vedono alcuni agenti di polizia: erano stati chiamati da passanti preoccupati perché la neonata piangeva insistentemente. All’intervento degli agenti, Ford ha dichiarato di essere il padre della bimba, rassicurando verbalmente sullo stato di salute della piccola.

