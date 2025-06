Real Madrid-Pachuca: pronostico e statistiche, tutte le quote

Il Mondiale per Club FIFA 2025 entra nel vivo con la sfida tra Real Madrid e Pachuca, in programma domenica alle 21:00 al Bank of America Stadium di Charlotte. Questo incontro rappresenta un crocevia per entrambe le squadre: da un lato gli spagnoli, pluricampioni della competizione, cercano il riscatto dopo un debutto poco brillante; dall’altro i messicani, desiderosi di conquistare i primi punti e sovvertire i pronostici. In questo articolo analizziamo andamento recente, statistiche e quote aggiornate per chi desidera avere una panoramica chiara sulla partita.

Statistiche e andamento recente del Real Madrid nella competizione

Il Real Madrid si presenta al secondo incontro del Gruppo H con la necessità di recuperare terreno. La squadra guidata da Xabi Alonso ha pareggiato l’esordio contro l’Al-Hilal (1-1), mostrando qualche difficoltà sia nella fase difensiva che nella costruzione del gioco. Nonostante la rosa ricca di campioni, i Blancos non sono ancora riusciti a trovare la fluidità che il nuovo tecnico vorrebbe, segno di un cantiere ancora aperto. Il gol del vantaggio, realizzato da Gonzalo Garcia, non è bastato, poiché la squadra saudita ha saputo reagire e strappare il pareggio. Nel finale, un rigore sbagliato da Valverde ha negato la vittoria agli spagnoli. Anche la transizione difensiva ha mostrato qualche lacuna, con l’Al-Hilal spesso pericoloso quando superava la prima linea di pressing.

7ª partecipazione complessiva per il Real Madrid

5 trofei conquistati nelle precedenti 6 edizioni

Prima vittoria nel 2014, ultima nel 2022

Quote attuali: 1.27 per la vittoria dei Blancos (bet365)

Il Pachuca, invece, arriva da una sconfitta di misura contro il Salisburgo (2-1). La formazione di Jaime Lozano ha creato di più rispetto agli avversari ma ha mancato di precisione sotto porta. La statistica di maggior possesso palla e tiri in porta non è bastata a evitare la sconfitta. Storicamente, i messicani non hanno mai vinto la competizione e, nelle quote offerte dai bookmaker, partono nettamente sfavoriti (quota 11.00 per la vittoria).

Sul fronte marcatori, grande attenzione su Kylian Mbappé, proposto come primo marcatore a quota 3.60 su bet365. L’attaccante francese è in ottima forma e rappresenta una delle principali minacce per la difesa del Pachuca.

Il pronostico degli esperti prevede una partita con almeno tre reti complessive (Over 2.5 quotato 1.42) e una probabile vittoria del Real Madrid anche senza subire gol (quota 2.10). Tuttavia, la squadra di Alonso non è ancora pienamente rodata e non è da escludere che il Pachuca possa trovare la via del gol.

In sintesi, la sfida tra Real Madrid e Pachuca promette spettacolo e gol, con i favori del pronostico nettamente a favore degli spagnoli. Le quote attuali vedono il successo dei Blancos oscillare tra 1.25 e 1.27, il pareggio a circa 5.50 e la vittoria messicana intorno a quota 11.00. Tra le scommesse più interessanti spiccano la vittoria con handicap per il Real Madrid e la possibilità che Mbappé sia il primo marcatore dell’incontro.

Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!