Re Carlo e il cancro, le parole di Trump preoccupano il Regno Unito

Re Carlo malattia. Il sovrano inglese da tempo combatte contro una terribile malattia. I sudditi sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Raramente appare in pubblico e al suo posto c’è quasi sempre il figlio William, che sta iniziando a familiarizzare con il ruolo. Come un fulmine a ciel sereno, inoltre, arrivano le dichiarazioni di Donald Trump. Le sue parole preoccupano il Regno Unito. (Continua…)

Re Carlo malattia

Lo scorso gennaio, re Carlo è stato sottoposto ad una “procedura correttiva” presso la London Clinic per il trattamento dell’ingrossamento benigno della prostata. Il 5 febbraio successivo, Buckingham Palace ha informato con un comunicato che, a seguito di un’operazione per ipertrofia prostatica, al re è stato diagnosticato un cancro (non prostatico) e che il sovrano avrebbe intrapreso un percorso di cura. Il re ha poi rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso il suo sostegno agli enti di beneficenza contro il cancro ed ha detto di restare positivo riguardo al completo recupero. È tornato a presenziare ad un evento ufficiale nell’aprile dello stesso anno, in occasione della celebrazione della Pasqua, tenutasi presso la Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Le sue condizioni, però, continuano a preoccupare i sudditi e le parole pronunciate da Donald Trump alimentano l’alone di mistero attorno allo stato di salute del re. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)