Rapita dalla madre nel 2012, oggi la notizia: come l’hanno ritrovata

Quando aveva solamente 14 mesi, la piccola Chantal Tonello scomparve misteriosamente. La sua sparizione risale al 30 novembre 2012, quando fu portata via dalla madre, Sallai Klaudia, cittadina ungherese. La vicenda ha attirato molta attenzione negli anni, grazie alla determinazione del padre, Andrea Tonello, un imprenditore di Codiverno di Vigonza, in provincia di Padova.

L’impegno incessante del padre

L’uomo non si è mai arreso: ha partecipato a programmi televisivi, ha coinvolto l’opinione pubblica e ha utilizzato tutti i mezzi disponibili, dai social media fino a un appello diretto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel 2023. Il rapimento avvenne nel 2012, quando la madre si trasferì in Ungheria con la figlia e comunicò all’ex compagno che non sarebbe tornata. Da quel momento, per Tonello è iniziato un lungo calvario personale e legale durato oltre un decennio.

Le indagini

Nel 2018, un primo passo concreto: il Viminale annunciò la creazione di un gruppo investigativo congiunto tra Italia e Ungheria per localizzare la minore, fa sapere Adnkronos. Solamente dopo ulteriori sette anni di indagini, condotte nel massimo riserbo, si è riusciti a scoprire il rifugio della madre e della figlia.

