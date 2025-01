Ramy, il video inedito dell’incidente: scoperta choc sui carabinieri

È stato diffuso un video inedito dell’incidente in cui ha perso la vita il 19enne egiziano Ramy Elgami. Le immagini, trasmesse anche in televisione, sembrerebbero “incastrare” i carabinieri con diversi frasi choc che hanno destabilizzato l’opinione pubblica. (Continua…)

La morte di Ramy Elgami

Lo scorso 24 novembre, nel quartiere Corvetto di Milano, il 19enne egiziano Ramy Elgami ha perso la vita in seguito ad un incidente con un’auto dei carabinieri. Ramy si trovava sullo scooter insieme a Fares Bouzidi, 22enne tunisino. Dopo l’incidente, il quartiere Corvetto ha vissuto notti di tensione, con atti di vandalismo compiuti da qualcuno che chiedeva giustizia per il giovane egiziano morto. Solo adesso, attraverso un filmato mostrato anche in televisione, è stata fatta una scoperta incredibile sui carabinieri. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)