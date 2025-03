Ramy morto nell’inseguimento, l’esito della consulenza: di chi è la responsabilità

Arrivano novità nel caso sulla morte di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano deceduto il 24 novembre scorso in seguito ad un inseguimento con i carabinieri. È infatti arrivato l’esito della consulenza cinematica disposta dalla procura di Milano che svela di chi è stata la responsabilità. (Continua…)

La morte di Ramy Elgaml

Il 24 novembre 2024, nel quartiere Corvetto di Milano, un 19enne egiziano, Ramy Elgami, è morto in seguito ad un incidente con un’auto dei carabinieri. Ramy era sullo scooter insieme all’amico tunisino Fares Bouzidi. In seguito ad un inseguimento con i carabinieri, Ramy è stato coinvolto in un incidente e per lui non c’è stato niente da fare. Dopo l’accaduto, il quartiere Corvetto ha vissuto notti di tensione, con atti di vandalismo compiuti da qualcuno che chiedeva giustizia per il giovane egiziano morto. Adesso, a distanza di poco più di tre mesi, è arrivato l’esito della consulenza cinematica disposta dalla procura di Milano. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)