Quote e statistiche Udinese-Milan: numeri chiave in Serie A

Udinese e Milan si affrontano al Bluenergy Stadium sabato 20 settembre alle 20:45, nell’anticipo serale della quarta giornata di Serie A. La partita vede due squadre in cerca di conferme dopo un avvio di campionato positivo per entrambe: i friulani sono ancora imbattuti, mentre i rossoneri cercano continuità dopo risultati alterni. L’incontro, trasmesso in diretta su DAZN e Sky Sport, promette equilibrio e tensione agonistica, con punti preziosi in palio per la classifica.

Udinese-Milan: due percorsi vicini ma ambizioni diverse

L’inizio di stagione di Udinese e Milan mostra percorsi simili in termini di punti raccolti ma differenti per quanto riguarda le ambizioni. I friulani, guidati da Runjaic, hanno ottenuto 7 punti nelle prime tre gare, tra cui spicca il successo per 2-1 contro l’Inter. La squadra, schierata con il 3-5-2, ha puntato su una solida organizzazione difensiva e sulle ripartenze, caratteristiche che si sono rivelate vincenti. Dall’altra parte, il Milan, nonostante una sconfitta in avvio contro la Cremonese, ha raccolto 6 punti grazie a due vittorie e si presenta al match in cerca di maggiore continuità. Da segnalare la squalifica di Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina a Udine, e alcune assenze importanti come Maignan e Leao. Il modulo scelto è il 3-5-1-1, con fiducia a Pulisic alle spalle di Gimenez.

Statistiche a confronto: precedenti e rendimento recente

Analizzando i dati storici e le statistiche più recenti, emergono alcuni spunti interessanti:

  • Il Milan ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro Udinese, con uno score complessivo di 8-2.
  • I rossoneri si sono imposti nelle ultime due trasferte friulane.
  • La formazione di Allegri non ha subito reti nelle ultime due gare di campionato, dimostrandosi solida in fase difensiva.
  • Udinese imbattuta in stagione, con 7 punti e una vittoria di prestigio contro l’Inter.

Di seguito, una tabella di sintesi dei risultati e delle ultime prestazioni:

Partita Risultato Note
Udinese-Inter 2-1 Prestigiosa vittoria casalinga
Bologna-Milan 0-1 Successo esterno del Milan
Milan-Cremonese 0-1 Sconfitta interna per i rossoneri

Le quote principali dei bookmaker: equilibrio e opzioni

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono l’equilibrio della sfida, pur riconoscendo un leggero favore per il Milan. Ecco le principali opzioni disponibili:

  • Vittoria Milan: quota tra 1.83 e 1.85
  • Pareggio: quota tra 3.40 e 3.60
  • Doppia chance Milan o pareggio: quota 1.20
  • No Gol (almeno una squadra a secco): quota 1.85

Le quote sono state fornite da operatori come bet365, Sisal e GoldBet e rappresentano le migliori condizioni disponibili al momento della pubblicazione. Queste opzioni permettono agli appassionati di valutare sia scenari di equilibrio che la possibilità di una gara bloccata, dati i numeri difensivi delle squadre coinvolte.

Tendenze e curiosità: solidità difensiva e protagonisti attesi

Alcuni dati e tendenze aiutano a inquadrare meglio la partita:

  • Milan è la squadra con meno tiri concessi (16) e il valore più basso di Expected Goals contro (0.7) tra i principali campionati europei.
  • L’attaccante rossonero Santiago Gimenez ha giocato tutte le ultime partite da titolare, senza ancora segnare in campionato ma con una rete in Coppa Italia.
  • La solidità difensiva delle due squadre suggerisce una gara con pochi gol e grande attenzione tattica.

Questi elementi confermano la tendenza verso un match equilibrato, dove la differenza potrebbe essere fatta da singoli episodi o giocate individuali.

In conclusione, la sfida tra Udinese e Milan si presenta come uno degli anticipi più interessanti della giornata di Serie A, con numeri che evidenziano equilibrio e solidità difensiva da entrambe le parti. Le statistiche e le quote aggiornate suggeriscono un match combattuto, dove ogni dettaglio potrà risultare decisivo per l’esito finale.

