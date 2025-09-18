Quote e statistiche Udinese-Milan: numeri chiave in Serie A

Udinese e Milan si affrontano al Bluenergy Stadium sabato 20 settembre alle 20:45, nell’anticipo serale della quarta giornata di Serie A. La partita vede due squadre in cerca di conferme dopo un avvio di campionato positivo per entrambe: i friulani sono ancora imbattuti, mentre i rossoneri cercano continuità dopo risultati alterni. L’incontro, trasmesso in diretta su DAZN e Sky Sport, promette equilibrio e tensione agonistica, con punti preziosi in palio per la classifica.

Udinese-Milan: due percorsi vicini ma ambizioni diverse

L’inizio di stagione di Udinese e Milan mostra percorsi simili in termini di punti raccolti ma differenti per quanto riguarda le ambizioni. I friulani, guidati da Runjaic, hanno ottenuto 7 punti nelle prime tre gare, tra cui spicca il successo per 2-1 contro l’Inter. La squadra, schierata con il 3-5-2, ha puntato su una solida organizzazione difensiva e sulle ripartenze, caratteristiche che si sono rivelate vincenti. Dall’altra parte, il Milan, nonostante una sconfitta in avvio contro la Cremonese, ha raccolto 6 punti grazie a due vittorie e si presenta al match in cerca di maggiore continuità. Da segnalare la squalifica di Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina a Udine, e alcune assenze importanti come Maignan e Leao. Il modulo scelto è il 3-5-1-1, con fiducia a Pulisic alle spalle di Gimenez.

Statistiche a confronto: precedenti e rendimento recente

Analizzando i dati storici e le statistiche più recenti, emergono alcuni spunti interessanti:

Il Milan ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro Udinese , con uno score complessivo di 8-2.

ha vinto le ultime tre sfide di contro , con uno score complessivo di 8-2. I rossoneri si sono imposti nelle ultime due trasferte friulane.

La formazione di Allegri non ha subito reti nelle ultime due gare di campionato, dimostrandosi solida in fase difensiva.

non ha subito reti nelle ultime due gare di campionato, dimostrandosi solida in fase difensiva. Udinese imbattuta in stagione, con 7 punti e una vittoria di prestigio contro l’Inter.

Di seguito, una tabella di sintesi dei risultati e delle ultime prestazioni:

Partita Risultato Note Udinese-Inter 2-1 Prestigiosa vittoria casalinga Bologna-Milan 0-1 Successo esterno del Milan Milan-Cremonese 0-1 Sconfitta interna per i rossoneri

Le quote principali dei bookmaker: equilibrio e opzioni

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono l’equilibrio della sfida, pur riconoscendo un leggero favore per il Milan. Ecco le principali opzioni disponibili:

Vittoria Milan : quota tra 1.83 e 1.85

: quota tra 1.83 e 1.85 Pareggio : quota tra 3.40 e 3.60

: quota tra 3.40 e 3.60 Doppia chance Milan o pareggio : quota 1.20

: quota 1.20 No Gol (almeno una squadra a secco): quota 1.85

Le quote sono state fornite da operatori come bet365, Sisal e GoldBet e rappresentano le migliori condizioni disponibili al momento della pubblicazione. Queste opzioni permettono agli appassionati di valutare sia scenari di equilibrio che la possibilità di una gara bloccata, dati i numeri difensivi delle squadre coinvolte.

Tendenze e curiosità: solidità difensiva e protagonisti attesi

Alcuni dati e tendenze aiutano a inquadrare meglio la partita:

Milan è la squadra con meno tiri concessi (16) e il valore più basso di Expected Goals contro (0.7) tra i principali campionati europei.

è la squadra con meno tiri concessi (16) e il valore più basso di Expected Goals contro (0.7) tra i principali campionati europei. L’attaccante rossonero Santiago Gimenez ha giocato tutte le ultime partite da titolare, senza ancora segnare in campionato ma con una rete in Coppa Italia.

ha giocato tutte le ultime partite da titolare, senza ancora segnare in campionato ma con una rete in Coppa Italia. La solidità difensiva delle due squadre suggerisce una gara con pochi gol e grande attenzione tattica.

Questi elementi confermano la tendenza verso un match equilibrato, dove la differenza potrebbe essere fatta da singoli episodi o giocate individuali.

In conclusione, la sfida tra Udinese e Milan si presenta come uno degli anticipi più interessanti della giornata di Serie A, con numeri che evidenziano equilibrio e solidità difensiva da entrambe le parti. Le statistiche e le quote aggiornate suggeriscono un match combattuto, dove ogni dettaglio potrà risultare decisivo per l’esito finale.