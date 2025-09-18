Quote e statistiche Udinese-Milan: numeri chiave in Serie A

Udinese e Milan si affrontano al Bluenergy Stadium sabato 20 settembre alle 20:45, nell’anticipo serale della quarta giornata di Serie A. La partita vede due squadre in cerca di conferme dopo un avvio di campionato positivo per entrambe: i friulani sono ancora imbattuti, mentre i rossoneri cercano continuità dopo risultati alterni. L’incontro, trasmesso in diretta su DAZN e Sky Sport, promette equilibrio e tensione agonistica, con punti preziosi in palio per la classifica.
Udinese-Milan: due percorsi vicini ma ambizioni diverse
L’inizio di stagione di Udinese e Milan mostra percorsi simili in termini di punti raccolti ma differenti per quanto riguarda le ambizioni. I friulani, guidati da Runjaic, hanno ottenuto 7 punti nelle prime tre gare, tra cui spicca il successo per 2-1 contro l’Inter. La squadra, schierata con il 3-5-2, ha puntato su una solida organizzazione difensiva e sulle ripartenze, caratteristiche che si sono rivelate vincenti. Dall’altra parte, il Milan, nonostante una sconfitta in avvio contro la Cremonese, ha raccolto 6 punti grazie a due vittorie e si presenta al match in cerca di maggiore continuità. Da segnalare la squalifica di Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina a Udine, e alcune assenze importanti come Maignan e Leao. Il modulo scelto è il 3-5-1-1, con fiducia a Pulisic alle spalle di Gimenez.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Statistiche a confronto: precedenti e rendimento recente
Analizzando i dati storici e le statistiche più recenti, emergono alcuni spunti interessanti:
- Il Milan ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro Udinese, con uno score complessivo di 8-2.
- I rossoneri si sono imposti nelle ultime due trasferte friulane.
- La formazione di Allegri non ha subito reti nelle ultime due gare di campionato, dimostrandosi solida in fase difensiva.
- Udinese imbattuta in stagione, con 7 punti e una vittoria di prestigio contro l’Inter.
Di seguito, una tabella di sintesi dei risultati e delle ultime prestazioni:
|Partita
|Risultato
|Note
|Udinese-Inter
|2-1
|Prestigiosa vittoria casalinga
|Bologna-Milan
|0-1
|Successo esterno del Milan
|Milan-Cremonese
|0-1
|Sconfitta interna per i rossoneri
Le quote principali dei bookmaker: equilibrio e opzioni
Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono l’equilibrio della sfida, pur riconoscendo un leggero favore per il Milan. Ecco le principali opzioni disponibili:
- Vittoria Milan: quota tra 1.83 e 1.85
- Pareggio: quota tra 3.40 e 3.60
- Doppia chance Milan o pareggio: quota 1.20
- No Gol (almeno una squadra a secco): quota 1.85
Le quote sono state fornite da operatori come bet365, Sisal e GoldBet e rappresentano le migliori condizioni disponibili al momento della pubblicazione. Queste opzioni permettono agli appassionati di valutare sia scenari di equilibrio che la possibilità di una gara bloccata, dati i numeri difensivi delle squadre coinvolte.
Tendenze e curiosità: solidità difensiva e protagonisti attesi
Alcuni dati e tendenze aiutano a inquadrare meglio la partita:
- Milan è la squadra con meno tiri concessi (16) e il valore più basso di Expected Goals contro (0.7) tra i principali campionati europei.
- L’attaccante rossonero Santiago Gimenez ha giocato tutte le ultime partite da titolare, senza ancora segnare in campionato ma con una rete in Coppa Italia.
- La solidità difensiva delle due squadre suggerisce una gara con pochi gol e grande attenzione tattica.
Questi elementi confermano la tendenza verso un match equilibrato, dove la differenza potrebbe essere fatta da singoli episodi o giocate individuali.
In conclusione, la sfida tra Udinese e Milan si presenta come uno degli anticipi più interessanti della giornata di Serie A, con numeri che evidenziano equilibrio e solidità difensiva da entrambe le parti. Le statistiche e le quote aggiornate suggeriscono un match combattuto, dove ogni dettaglio potrà risultare decisivo per l’esito finale.