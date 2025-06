Non è mai bello subordinare un torneo ad un altro, ce ne rendiamo conto, ma quando si parla di Slam come Wimbledon si può fare un’eccezione. Il calendario del tennis prevede una serie di tornei che vengono classificati in base al punteggio fornito: ci sono gli Slam, che ne valgono 2000, le ATP Finals da 1500, i Masters da 1000 e poi, a scalare, gli ATP 500 e 250. Non è raro vedere nei tornei “minori” anche tennisti da top 10 mondiale, che spesso utilizzano queste prove per riscaldarsi in vista di impegni più celebri: è prorio il caso del Queen’s, prestigioso torneo londinese che da sempre anticipa la prova più ardua di tutte, Wimbledon.

L’ATP 500, noto oggi come HSBC Championship per motivi di sponsorizzazione, è da sempre un punto fermo nel calendario della stagione su erba del tennis, posizionato strategicamente tra i due Slam Roland Garros e Wimbledon: proprio per questo vogliamo concentrarci su questo torneo, che potrebbe fornire indizi preziosi sull’esito di Wimbledon 2025, con cui condivide alcune caratteristiche tecniche.

Quando si gioca il Queen’s 2025 e chi partecipa

L’edizione 2025 si disputerà dal 16 al 22 giugno presso il Queen’s Club di Londra. Il sorteggio ufficiale del tabellone è atteso venerdì alle ore 12:00, ma intanto conosciamo già i nomi dei protagonisti:

Carlos Alcaraz , numero 2 del mondo e testa di serie numero 1, il principale favorito per la vittoria finale e fresco del trionfo al Roland Garros.

, numero 2 del mondo e testa di serie numero 1, il principale favorito per la vittoria finale e fresco del trionfo al Roland Garros. Jack Draper , numero 4 del mondo e testa di serie numero 2. Il beniamino di casa, che proverà a sfruttare il pubblico amico per arrivare sino in fondo e conquistare l’ATP 500.

, numero 4 del mondo e testa di serie numero 2. Il beniamino di casa, che proverà a sfruttare il pubblico amico per arrivare sino in fondo e conquistare l’ATP 500. Lorenzo Musetti , numero 6 del mondo e testa di serie numero 3. Il tennista italiano è in un grande periodo di forma e in costante crescita, per cui c’è molta attesa per la sua stagione su erba che comincia proprio da questo torneo.

, numero 6 del mondo e testa di serie numero 3. Il tennista italiano è in un grande periodo di forma e in costante crescita, per cui c’è molta attesa per la sua stagione su erba che comincia proprio da questo torneo. Taylor Fritz , numero 7 del mondo e testa di serie numero 4, che proverà a imporsi con il suo servizio potente.

, numero 7 del mondo e testa di serie numero 4, che proverà a imporsi con il suo servizio potente. Tommy Paul , numero 8 del mondo e testa di serie numero 5. Campione in carica del torneo che proverà a ripetersi anche in questa edizione.

, numero 8 del mondo e testa di serie numero 5. Campione in carica del torneo che proverà a ripetersi anche in questa edizione. Holger Rune , numero 9 del mondo e testa di serie numero 6, alla ricerca di un altro grande ATP 500 dopo Barcellon.

, numero 9 del mondo e testa di serie numero 6, alla ricerca di un altro grande ATP 500 dopo Barcellon. Alex De Minaur , numero 10 del mondo e testa di serie numero 7.

, numero 10 del mondo e testa di serie numero 7. Ben Shelton, numero 11 del mondo e testa di serie numero 8 alla ricerca del primo trofeo nel 2025.

Come vedete, non ci sarà Jannik Sinner: il tennista italiano e numero 1 del mondo ha scelto di saltare questa tappa per concentrarsi direttamente a Wimbledon, che rimane il grande obiettivo del 2025 ora che il Roland Garros è sfumato.

Queen’s Club: storia e campioni del passato

Il Queen’s Championship nasce nel 1884 come London Grass Court Championship, muovendosi poi al Queen’s Club (che ne originerà il nome) nel 1890. Nel 1903 la competizione si allarga con l’introduzione della gara di doppio maschile, a cui segue nel 1905 il doppio misto, mentre nel 1915 si aggiunge il torneo di doppio femminile. Durante le due guerre mondiali il torneo viene interrotto, e nel 1970 entra a far parte del Grand Prix.

Nel 2015 viene “promosso” da torneo ATP 250 a 500, categoria in cui viene votato come miglior torneo nel 2015, 2016, 2018, 2022 e 2023, a testimonianza dell’eccellente reputazione di cui gode presso i professionisti.

Tra i grandi tennisti che hanno trionfato in questo ATP nella sua lunga storia vogliamo ricordare:

Andy Murray, che detiene il record di vittorie del torneo con 5.

Rafael Nadal

John McEnroe

Boris Becker

Rod Laver

Matteo Berrettini

Carlos Alcaraz

Pete Sampras

Jimmy Connors

Ivan Lendl

Dove vedere il Queen’s Championship 2025

Al momento, non sono ancora noti i dettagli relativi agli incontri del Queen’s Championship che verranno trasmessi in Italia. Comunque, l’evento sarà disponibile però in diretta tv per gli abbonati a Sky Sport, oltre che sulle consuete piattaforme di streaming SkyGo e NOW Tv.

🎾 Quando inizia il Queen’s 2025?

Il torneo parte lunedì 16 giugno e si conclude domenica 22 giugno. Il sorteggio è fissato per venerdì alle ore 12.

🚨 Grande assente: Jannik Sinner

Il numero 1 del mondo ha deciso di saltare l’ATP 500 per preparare al meglio l’assalto a Wimbledon.

📺 Dove seguire il torneo?

Diretta TV su Sky Sport e streaming su Sky Go e NOW. Programma orari in aggiornamento.