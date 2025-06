“Quando finirà davvero il caldo”: meteo, le previsioni di Giuliacci

L’estate è appena cominciata, ma il caldo estremo ha già messo sotto pressione l’Italia. Le temperature hanno superato i 35 gradi in molte regioni e l’ondata africana sembra non voler mollare la presa. A fare chiarezza è il colonnello Mario Giuliacci, che sul suo canale YouTube ha delineato con precisione dove e quando si allenterà la morsa della canicola. Spoiler: non per tutti sarà una buona notizia. Vediamo le sue previsioni, giorno per giorno.

Le regioni più colpite: caldo fino a 38 gradi su gran parte del Paese

Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, la fase più intensa del caldo colpirà con particolare forza Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Basso Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e le regioni del Sud, fatta eccezione per le coste del Basso Tirreno. In queste aree, le temperature supereranno agevolmente i 35 gradi, con picchi ancora più elevati nelle zone interne lontane dal mare. L’ondata, precisa l’esperto, è “appena iniziata”, e non c’è da aspettarsi tregua immediata. L’alta pressione africana continuerà a dominare lo scenario meteo italiano ancora per giorni, portando con sé notte tropicali e giornate roventi.

Le prime tregue: quando e dove caleranno le temperature

Ma ci saranno spiragli di refrigerio? Sì, ma non per tutti e non contemporaneamente. Secondo Giuliacci, tre perturbazioni temporalesche nei prossimi dieci giorni riusciranno a scalfire parzialmente la cupola di calore, soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico.

Il primo stop al caldo è previsto per sabato 28 giugno e lunedì 30: «Le temperature caleranno sulle regioni adriatiche fino a portarsi ovunque sotto i 33 gradi, tranne in Puglia, dove potrà resistere qualche valore di 34 gradi», afferma il meteorologo. Una pausa breve ma significativa, che non riuscirà però a modificare lo scenario sul resto della penisola.

