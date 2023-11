Euro 2024: i risultati della penultima giornata

Oltre alla vittoria dell’Italia per 5-2 sulla Macedonia del Nord, che permetterà agli azzurri di poter contare anche sul solo pareggio contro l’Ucraina lunedì per qualificarsi ad Euro 2024, ieri nel girone C c’è stato anche il successo dell’Inghilterra contro Malta. I giocatori di Southgate, già aritmeticamente primi hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Pepe (autogol) e Harry Kane.

Albania qualificata, Repubblica Ceca quasi

Nel Gruppo E, l’Albania strappa il pass per Euro 2024 con il pareggio per 1-1 in casa della Moldavia. A sbloccare la gara sono gli ospiti con la rete di Cikalleshi su rigore ma a tre minuti dalla fine è arrivato il pari di Baboglio. Risultato identico tra Polonia e Repubblica Ceca (gol di Piotrowski (P), 49′ Soucek) che condanna la nazionale di Lewandowski e Milik all’eliminazione e pone invece i cechi ad un passo dalla partecipazione ai prossimi Europei. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Danimarca ad Euro 2024, il Kazakistan spera

Nel gruppo H il Kazakistan, che si porta ad un punto dalla zona qualificazione, ha la meglio contro San Marino (3-1) mentre è ancora più netto il successo della Finlandia contro l’Irlanda del Nord, 4-0. Il risultato più importante è però della Danimarca, che ottiene la vetta del girone e la qualificazione ad Euro 2024, battendo 2-1 la Slovenia grazie alle reti di Maehle e Delaney.

Nel gruppo F giovedì sorprendente successo dell’Azerbaigian sulla Svezia per 3-0. Un risultato che tuttavia non cambia le sorti del girone dominato da Belgio e Austria, rispettivamente seconda e prima. Nel gruppo G l‘Ungheria fortifica il proprio primo posto battendo 2-0 la Bulgaria e certificando la qualificazione ad Euro 2024 insieme ad una tra Serbia e Montengro che si giocheranno il passaggio nel turno nell’ultima gara.

Prova di forza di Portogallo e Spagna

Nel Gruppo A nessun problema per la Spagna già qualificata che si libera agilmente di Cipro per 3-1 salendo a quota 18 punti, due in più della Scozia, anche lei qualificata ad Euro 2024. Solo vittorie per il Portogallo nel gruppo J, i lusitani hanno vinto anche l’ultima gara contro il Liechtenstein per 2-0 mantenendosi a punteggio pieno dopo 9 gare.