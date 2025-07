“Qualcuno mi porta fuori a cena?”: lo strano annuncio della campionessa che non è mai uscita con nessuno

Tra un dritto e un rovescio, una trasferta e una conferenza stampa, per una campionessa sportiva trovare il tempo per uscire con qualcuno dev’essere un’impresa. Figuriamoci quando hai 22 anni, sei già stata in finale agli US Open e tuo padre è anche il tuo coach (nonché selezionatore sentimentale). Insomma, se sei Leylah Fernandez, l’amore può attendere… oppure no.

Leylah Fernandez, la tennista in cerca d'amore: "Mai uscita con un ragazzo, scrivetemi" #tennis https://t.co/fU5XdLtCFe — SportMediaset (@sportmediaset) July 23, 2025

E infatti no: perché la tennista canadese, con una mossa sorprendente e un pizzico di ironia, ha chiesto pubblicamente ai suoi follower di candidarsi per un appuntamento. Lo ha fatto lo scorso 18 luglio su Instagram, con un video destinato a far rumore.

“Ehi ragazzi, sapete cosa voglio davvero fare, e che non ho ancora fatto? Uscire con qualcuno. Non sono una fan delle app di incontri, quindi farò le cose a modo mio: scrivetemi in privato, raccontatemi chi siete. Ci vediamo a Montreal!”. Con tanto di post scriptum minaccioso: “Forse dovrete incontrare prima mio padre. Buona fortuna”.

Leylah Fernandez, la campionessa “solitaria”

Inizialmente si pensava a uno scherzo estivo, ma la faccenda è diventata seria (o quasi) dopo la vittoria nel primo turno a Washington. A margine del match, Leylah ha raccontato che non era affatto una trovata ironica: “Non sono mai uscita con nessuno. Mio padre mi ha chiesto se fosse mai successo, gli ho detto di no. È stato lui a suggerirmi di fare un video e vedere come va a Montreal”.

Chi volesse conquistare il cuore della tennista, però, dovrà prima passare da Jorge Fernandez, ex calciatore e suo attuale allenatore. Figura centrale nella vita della figlia, spesso contestato per i suoi comportamenti sopra le righe durante le partite, Jorge è stato in realtà l’ideatore del “casting” sentimentale: “È giusto che lo incontri prima”, ha detto Leylah. E lei ha accettato la condizione “al 100%”. (continua dopo la foto)

Intanto, sono già arrivati oltre cento messaggi. E non solo da potenziali pretendenti: “Ho ricevuto risposte anche da altri atleti, persino olimpionici, che mi hanno detto di essere nella stessa situazione. A quest’età si studia o si gareggia, quindi mi ha fatto sentire meno sola”.

Numero 36 del mondo, origini ecuadoriane e filippine, Leylah ha anche descritto il suo appuntamento ideale: una chiacchierata tranquilla in un bar, una passeggiata al parco, senza pressioni. “Non ci penso troppo. È solo una conversazione per conoscersi. Non sono solo una tennista”, ha spiegato con semplicità.

E se l’appuntamento andrà in scena davvero durante il torneo di Montreal, lo sapremo presto: “Vi terrò aggiornati, ma senza entrare troppo nei dettagli. Voglio che resti una cosa privata e rispettosa”. Ma intanto, tra una risposta e l’altra, la palla è in gioco.

