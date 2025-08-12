Provstgaard sulla nuova stagione della Lazio: “Voglio giocare con personalità”

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha tracciato un bilancio positivo della sua esperienza in biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel. Arrivato a febbraio, il giocatore danese ha sottolineato l’importanza dei mesi trascorsi:
“Sono stati cinque mesi importanti per la mia crescita. Ho già fatto tanti allenamenti con i compagni. Con Sarri mi trovo bene: è un grande allenatore in Italia e in Europa, ha idee molto buone. Parlare italiano è importante e per me va bene, ho studiato molto con un insegnante”.
Differenze tra Sarri e Baroni
Provstgaard ha messo in evidenza i cambiamenti tattici rispetto alla scorsa stagione:
“Con Baroni ci concentravamo sull’uomo, quest’anno con Sarri sulla palla. Lui vuole che guardiamo sempre la palla”.
Il difensore ha aggiunto di sentirsi migliorato fisicamente e mentalmente:
“Voglio giocare con personalità, determinazione e voglia. In Italia il calcio è molto fisico, ho aumentato massa muscolare”.
Esperienze in campo e debutto all’Olimpico
Il classe 2004 ha ricordato le sfide disputate in preseason:
“Ho giocato contro Atalanta ed Empoli, due gare importanti per me. L’Olimpico mi piace molto, i tifosi sono fantastici. Spero di giocare presto in casa”.
Sui ricordi particolari, non è mancato un episodio curioso:
“Il cerotto in testa? Ora sto bene. 16 punti non sono tanti (ride)”.
Obiettivi stagionali
Provstgaard guarda con ottimismo alla nuova annata:
“Dobbiamo fare una grande stagione, lo scorso anno non è finita bene. Questa sarà molto importante”.
Vita a Roma e preferenze personali
Il difensore ha raccontato come si trova nella Capitale:
“Mi piace Fleming, Ponte Milvio, ma non il traffico. Vado in centro due o tre volte al mese. Adoro la cucina e il clima, anche se ora fa troppo caldo. Il mio piatto preferito è la pasta al pomodoro”.
Modelli e hobby
Provstgaard ha rivelato i suoi punti di riferimento calcistici:
“Il difensore più forte al mondo è Van Dijk. Chi vincerà il Pallone d’Oro? Mi piacerebbe Yamal, ma credo sarà difficile. Penso Dembélé”.
Tra gli hobby, spazio anche ad altri sport:
“Mi piace guardare NBA e tennis”.
