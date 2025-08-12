Provstgaard sulla nuova stagione della Lazio: “Voglio giocare con personalità”

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha tracciato un bilancio positivo della sua esperienza in biancoceleste ai microfoni di Lazio Style Channel. Arrivato a febbraio, il giocatore danese ha sottolineato l’importanza dei mesi trascorsi:

“Sono stati cinque mesi importanti per la mia crescita. Ho già fatto tanti allenamenti con i compagni. Con Sarri mi trovo bene: è un grande allenatore in Italia e in Europa, ha idee molto buone. Parlare italiano è importante e per me va bene, ho studiato molto con un insegnante”.