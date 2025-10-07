“Pronta a partire per Gaza”: l’annuncio della cantante italiana spiazza tutti

Durante la presentazione del nuovo album “Amuri Luci”, la cantautrice italiana ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo la crisi in Medio Oriente. Il nuovo disco, interamente in dialetto siciliano, è stato presentato il 3 ottobre ma le parole della cantante hanno rapidamente assunto una dimensione pubblica e sociale.

Carmen Consoli e la sua posizione sul conflitto in Medio Oriente

Nel corso dell’evento, Carmen Consoli ha sottolineato il proprio coinvolgimento personale: “Seguendo i notiziari fino a notte fonda, mi sono emozionata per le manifestazioni in corso. Sono orgogliosa di mio figlio che a Catania ha partecipato alle proteste portando bandiera e kefiah”. La cantautrice ha criticato il governo israeliano, sostenendo che “non si risponde a dei terroristi facendo terrorismo” e ha ribadito l’importanza del dialogo diplomatico contro ogni logica di violenza.

Carmen Consoli, cosa ha detto su Gaza

L’artista, nota voce della musica italiana, ha affermato: “Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo, perché non ho i mezzi del governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali”.

