Pronostico Wimbledon: Sinner favorito secondo Ferrari e Leclerc

L’incrocio tra Formula 1 e tennis in terra britannica offre uno spunto inedito per gli appassionati di sport e non solo. A pochi giorni di distanza dall’attesissimo Gran Premio di Silverstone e dalle fasi finali di Wimbledon, un curioso sondaggio interno alla Ferrari ha messo in luce i pronostici sui possibili vincitori del più prestigioso torneo tennistico dell’anno. Da Charles Leclerc a Lewis Hamilton, passando per tecnici e membri dello staff, la domanda è stata una sola: chi trionferà sui campi in erba di Londra?

Leclerc e Ferrari: fiducia in Sinner e analisi dei pronostici

Il cuore della notizia ruota attorno all’esito di un sondaggio lanciato all’interno del team Ferrari. Tutti, dai piloti come Leclerc e Hamilton agli ingegneri e ai meccanici, sono stati invitati a esprimere la propria preferenza sul possibile vincitore di Wimbledon. Dall’indagine emergono alcuni dati interessanti:

La maggioranza assoluta degli intervistati ha indicato Jannik Sinner come favorito per la vittoria finale del torneo maschile.

come favorito per la vittoria finale del torneo maschile. Altri nomi come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz raccolgono consensi, ma in misura nettamente minore rispetto all’azzurro.

e raccolgono consensi, ma in misura nettamente minore rispetto all’azzurro. Nel tabellone femminile, la scelta di Hamilton è ricaduta su Coco Gauff, sorprendentemente eliminata al primo turno. Diversi altri membri del team hanno preferito l’italiana Jasmine Paolini.

In particolare, le parole di Leclerc hanno suscitato attenzione: “Mi piace molto Jannik, quindi… Vincerà Jannik, ci spero!” Un’affermazione che riflette la grande fiducia riposta dal team in Sinner, reduce da prestazioni di altissimo livello e ora considerato da molti come il principale candidato al titolo. L’ottimismo che circonda il numero uno al mondo sembra quasi un plebiscito, mentre Djokovic e Alcaraz restano più staccati nelle preferenze.

Questo clima di attesa e speranza accomuna non solo gli addetti ai lavori della Ferrari ma anche i tifosi italiani, desiderosi di vedere Sinner riscattarsi dopo la finale persa al Roland Garros. Le previsioni degli esperti e degli appassionati convergono dunque su un unico nome, nella speranza che l’erba londinese possa regalare un nuovo trionfo tricolore.

In conclusione, il sondaggio interno alla Ferrari mostra una netta preferenza per Jannik Sinner come vincitore di Wimbledon, con Djokovic e Alcaraz a inseguire. Per il tabellone femminile, la fiducia si divide tra Coco Gauff e Jasmine Paolini, anche se la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Le quote delle scommesse, secondo gli esperti, rispecchiano queste tendenze, con Sinner in testa tra i favoriti. Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!