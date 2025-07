Pronostico West Ham – Everton: analisi e statistiche dettagliate

La Premier League Summer Series propone un interessante confronto tra West Ham United e Everton, due squadre desiderose di riscatto dopo un avvio di pre-campionato poco brillante. Entrambe le formazioni cercano risposte importanti in vista dell’inizio ufficiale della stagione, soprattutto per valutare la condizione dei propri organici e le potenzialità offensive e difensive dopo le prime uscite non convincenti.

Statistiche e andamento recente del West Ham United

Il West Ham United arriva a questa sfida dopo una sconfitta di misura contro il Manchester United (2-1), partita in cui Jarrod Bowen ha trovato la via del gol. Gli Hammers hanno mostrato sprazzi di buon gioco, ma la difesa resta un punto interrogativo nonostante alcuni innesti come Kyle Walker-Peters e Malick Diouf. Ecco alcuni dati rilevanti:

La squadra ha vinto solo una delle ultime tre gare pre-stagionali.

Lo scorso anno il West Ham ha registrato tra i secondi tempi più prolifici della Premier League (62 reti realizzate).

ha registrato tra i secondi tempi più prolifici della Premier League (62 reti realizzate). La difesa, tra le più perforabili della scorsa stagione, non sembra ancora del tutto registrata.

La formazione allenata da David Moyes sembra comunque più solida rispetto a un Everton ancora in cerca di identità.

L’andamento del precampionato evidenzia un Everton in difficoltà: dopo il pesante 3-0 subito dal Bournemouth, i Toffees hanno faticato anche nei test contro squadre di categoria inferiore. La squadra di Graham Potter dovrà fare a meno di pedine fondamentali come Jarrad Branthwaite, Seamus Coleman e James Tarkowski, rendendo ancora più complicata la trasferta di Chicago.

L’ Everton ha concesso quasi il doppio dei gol nei secondi tempi (16 su 28 reti subite nella scorsa stagione).

ha concesso quasi il doppio dei gol nei secondi tempi (16 su 28 reti subite nella scorsa stagione). La profondità della rosa resta limitata, nonostante gli arrivi di Mark Travers e Thierno Barry .

e . L’unico successo recente è arrivato contro il Port Vale di League One.

Le quote attuali offrono il West Ham favorito a 2.65, mentre una partita ricca di gol è quotata a 2.57 (over 3.5). Interessante anche la giocata sul secondo tempo come periodo più prolifico (2.85).

In sintesi, la sfida tra West Ham United e Everton promette spettacolo e diversi gol, con gli Hammers leggermente favoriti grazie a una miglior tenuta e a una rosa più completa. Diverse statistiche suggeriscono particolare attenzione al secondo tempo, tradizionalmente più ricco di reti per entrambe le squadre. Le quote delle principali piattaforme vedono:

Esito Quota Bookmaker Vittoria West Ham 2.65 Lottomatica Secondo tempo più prolifico 2.85 Goldbet Over 3.5 gol 2.57 Netbet

Per non perdere approfondimenti, statistiche aggiornate e nuovi pronostici sulle grandi sfide della Premier League, consulta le nostre analisi e resta aggiornato sulle prossime partite!