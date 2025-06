Pronostico Volley Modena e Stadium Mirandola: statistiche e sfide

Il fine settimana si preannuncia carico di emozioni per la pallavolo modenese, protagonista di una doppia sfida che potrebbe segnare il ritorno di ben due squadre in Serie A. Da una parte, il Volley Modena femminile tenta una storica promozione dopo vent’anni di assenza dal massimo palcoscenico; dall’altra, la Stadium Mirandola maschile insegue il ritorno immediato in A3. L’attesa è grande e la pressione si fa sentire, ma la posta in gioco è altissima sia per i tifosi che per la città.

Statistiche e opportunità per il Volley Modena femminile

La formazione femminile del Volley Modena affronta la gara di ritorno della finale playoff promozione in B1 contro Ostiano, con una situazione favorevole ma tutt’altro che scontata. Ecco alcuni dati salienti e considerazioni sulla partita:

Vantaggio Modena : vittoria 3-2 all’andata, ma serve un altro successo per la promozione diretta.

: vittoria 3-2 all’andata, ma serve un altro successo per la promozione diretta. Scenario promozione : una sconfitta per 2-3 porterebbe al golden set, una sconfitta più netta garantirebbe la promozione a Ostiano.

: una sconfitta per 2-3 porterebbe al golden set, una sconfitta più netta garantirebbe la promozione a Ostiano. Ostiano è seconda solo a Modena nel girone B e in casa ha un ottimo rendimento stagionale.

è seconda solo a Modena nel girone B e in casa ha un ottimo rendimento stagionale. L’atmosfera al Palasport di Ostiano si preannuncia caldissima, con la squadra di casa motivata e guidata da un’allenatrice esperta.

Il Volley Modena arriva carico e determinato, consapevole delle difficoltà sia tecniche che psicologiche. La concentrazione dovrà essere massima per evitare cali e non affidarsi all’incertezza di un golden set. La prestazione vista all’andata lascia ben sperare, con la squadra che ha dimostrato carattere e solidità, sfiorando la chiusura in quattro set. Da segnalare il valore dell’avversaria, che ha perso pochissimo davanti al proprio pubblico durante la stagione regolare, ma che si è mostrata meno efficace nei playoff. La promozione in Serie A2 rappresenterebbe un traguardo storico, anche in vista dell’istituzione della A3 femminile nella stagione 2026/27.

La Stadium Mirandola maschile, invece, parte da una posizione di netto vantaggio grazie al successo per 3-0 ottenuto nella gara d’andata contro Limbiate. Ai gialloblù di Bicego basterebbe vincere due set per festeggiare la promozione, ma la squadra non sembra intenzionata ad accontentarsi. Il tecnico dovrà scegliere tra puntare su un Maletti in gran forma o valorizzare Albergati, tenuto in parte a riposo nella partita precedente. La spinta del PalaSimoncelli, che si annuncia tutto esaurito, potrebbe risultare decisiva.

In sintesi, il weekend modenese promette spettacolo e tensione, con entrambe le formazioni chiamate a confermare quanto di buono mostrato finora. Per il Volley Modena femminile, la promozione in Serie A2 si decide in trasferta contro una rivale ostica, mentre la Stadium Mirandola maschile parte da una situazione più agevole, potendo anche permettersi una sconfitta di misura. Le quote delle scommesse non sono indicate, ma la fiducia verso le squadre modenesi è palpabile.

Segui le nostre analisi e resta aggiornato sulle prossime sfide della pallavolo italiana per non perderti nessun dettaglio sui playoff e le promozioni!