Pronostico Villarreal-Siviglia: statistiche e migliori quote Liga

Villarreal e Siviglia si sfidano nella trentottesima e ultima giornata della Liga spagnola in una partita che promette emozioni e statistiche da record. Il focus è tutto sulla straordinaria stagione del Villarreal, capace di assicurarsi la qualificazione in Champions League con una serie di vittorie impressionanti, ribaltando i pronostici di inizio anno e lasciandosi alle spalle squadre considerate più attrezzate. Per il Siviglia, invece, la chiusura di stagione rappresenta un’occasione per salvare l’onore dopo un campionato difficile.

Il Villarreal in casa: numeri da big e sei vittorie consecutive

Il Villarreal ha costruito il suo successo soprattutto tra le mura amiche, dove nel 2025 ha subito una sola sconfitta, per mano del Real Madrid. Tutte le altre avversarie che hanno varcato il campo del “sottomarino giallo” hanno dovuto cedere punti preziosi. Ecco alcuni dati chiave che riassumono il cammino casalingo del Villarreal:

15 punti conquistati nelle ultime cinque partite

Una sola sconfitta interna nell’anno solare

Serie aperta di sei vittorie consecutive

Qualificazione in Champions League assicurata con un turno d’anticipo

Questi numeri pongono il club giallo tra le rivelazioni della stagione, capace di superare squadre come Betis, Celta Vigo e Real Sociedad, che alla vigilia sembravano favorite.

Dal punto di vista delle scommesse, la vittoria del Villarreal è quotata a 1.45 sui principali operatori come Goldbet, Lottomatica e Snai. Interessante anche il segno “GOL” quotato a 1.60, a conferma delle aspettative di una partita vivace e ricca di reti.

Le probabili formazioni vedono il Villarreal schierato con il 4-4-3 e il Siviglia con il 4-2-3-1. Tra i protagonisti ci saranno Reis, Parejo e Pino per i padroni di casa, mentre per gli ospiti spiccano Suso e Lukebakio.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della massima serie spagnola. Gli appassionati potranno seguire il match sia in diretta tv che in streaming.

In conclusione, il Villarreal si appresta a chiudere una stagione da incorniciare davanti ai propri tifosi, con la possibilità concreta di ottenere la sesta vittoria consecutiva e festeggiare la qualificazione in Champions League. Le quote favoriscono nettamente i padroni di casa, mentre per il Siviglia l’obiettivo sarà rendere la partita il più equilibrata possibile e magari trovare la via del gol. Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!