Pronostico Viking-Bodo/Glimt e statistiche: analisi e quote

Il fine settimana si prospetta ricco di emozioni per gli appassionati di calcio internazionale, con i campionati di Brasile, Norvegia e Svezia che offrono sfide avvincenti sia in chiave classifica sia per quanto riguarda le scommesse sportive. Tra pronostici sui marcatori, analisi di stato di forma delle squadre e confronto delle quote principali, la giornata del 19 luglio rappresenta un banco di prova importante per numerosi club di prestigio che cercano riscatto o conferma. Ecco tutto quello che c’è da sapere su queste partite chiave.

Viking-Bodo/Glimt: la capolista mette alla prova i campioni

Il match più atteso in Eliteserien vede la Viking ospitare il Bodo/Glimt, squadra campione in carica della Norvegia. Dopo un avvio di stagione complicato, il Bodo/Glimt sembra aver ritrovato la giusta rotta grazie a due vittorie consecutive che le hanno permesso di risalire al quarto posto, a dieci punti dalla vetta occupata proprio dal Viking. Tuttavia, la capolista ha dalla sua un rendimento casalingo quasi impeccabile, con sei vittorie e due pareggi nelle ultime otto partite interne. Il recente ko subito dal Viking contro il Brann (3-1), il primo in campionato da marzo, aggiunge incertezza a una sfida già carica di tensione sportiva. Il Bodo/Glimt, pur avendo speso energie preziose in settimana, punta al colpaccio per riaprire la corsa al titolo.

Viking : 1° posto, 3 match in più rispetto al Bodo/Glimt

: 1° posto, 3 match in più rispetto al Bodo/Glimt Bodo/Glimt : 4° posto, rincorsa in atto, 2 vittorie di fila

: 4° posto, rincorsa in atto, 2 vittorie di fila Ultimi scontri diretti: equilibrio, ma il fattore campo ha spesso inciso

In Allsvenskan, riflettori puntati su Djurgarden-Elfsborg. L’Elfsborg, quarto con dieci punti di vantaggio, parte favorito contro un Djurgarden discontinuo. Il “Gol” è tra le giocate più gettonate, dato che entrambe le squadre mostrano un reparto offensivo prolifico. In Brasileirao, invece, spiccano le quotazioni dei migliori marcatori: Neymar ha subito lasciato il segno al rientro con il Santos, mentre Pablo Veggetti e Memphis Depay potrebbero risultare decisivi rispettivamente per Vasco da Gama e Corinthians nelle sfide del weekend.

Per chi ama le statistiche:

Partita Esito consigliato Quota Goldbet Oster-Malmo Vittoria Malmo 1.40 Djurgarden-Elfsborg Gol 1.65 Viking-Bodo/Glimt 1X n.d.

Nel Brasileirao, la tripla marcatori Neymar – Vegetti – Depay su GoldBet raggiunge quota 17,82, segno di quanto siano difficili, ma affascinanti, queste previsioni.

In sintesi, la giornata di sabato offre partite ad alta tensione sia in Scandinavia che in Sudamerica, con molte squadre a caccia di punti pesanti e marcatori di prestigio pronti a lasciare il segno. Le quote riflettono un equilibrio che promette spettacolo, soprattutto nei big match tra Viking e Bodo/Glimt e tra Djurgarden e Elfsborg. Il consiglio resta quello di consultare sempre le migliori piattaforme per il confronto aggiornato delle quote e di puntare con consapevolezza. Dai un’occhiata ai nostri ultimi articoli e scopri le analisi dettagliate sulle competizioni più seguite!