Pronostico Verona Juventus Primavera: statistiche e quote playoff

La sfida tra Verona e Juventus Primavera, in programma sabato 10 maggio 2025 presso l’Antistadio Guido Tavellin di Verona, rappresenta un appuntamento chiave per la corsa ai playoff del campionato Primavera 1 2024/2025. Le due squadre arrivano a questa gara con ambizioni importanti e la voglia di consolidare le rispettive posizioni in classifica, dando vita a un confronto che promette tensione e spettacolo.

Statistiche e quote: il Verona cerca la certezza playoff

La formazione gialloblu allenata da Paolo Sammarco è attualmente sesta in classifica con 59 punti e ha bisogno di una vittoria per assicurarsi matematicamente l’accesso ai playoff. Il recente successo esterno per 5-0 contro il Cesena ha rafforzato morale e ambizioni dei giovani scaligeri, che puntano ora a raggiungere proprio la Juventus, avversaria di giornata e attualmente quinta con 62 punti. Anche i bianconeri arrivano da una vittoria (2-1 contro il Sassuolo) e mirano non solo a difendere la posizione, ma anche a scalzare Fiorentina e Sassuolo per tentare l’aggancio all’Inter e accedere direttamente alle semifinali.

Verona : 59 punti, reduce da una vittoria per 5-0 contro Cesena

: 59 punti, reduce da una vittoria per 5-0 contro Juventus : 62 punti, vittoria per 2-1 contro Sassuolo

: 62 punti, vittoria per 2-1 contro Entrambe le squadre hanno confermato i moduli vincenti della scorsa partita: 3-5-2 per i gialloblu, 4-2-3-1 per i bianconeri

La partita sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sull’app ufficiale, confermando l’interesse mediatico per un confronto che può ridefinire gli equilibri della zona playoff. Tra i protagonisti attesi figurano Magro, Nwanege e Vermesan per il Verona, mentre la Juventus punta su Radu, Boufandar e Vacca.

Le quote Snai riflettono l’incertezza dell’incontro:

Risultato Quota Vittoria Verona (1) 2,00 Pareggio (X) 3,65 Vittoria Juventus (2) 2,95

Il pronostico rimane aperto, con i padroni di casa leggermente favoriti, ma il margine è molto ristretto.

La sfida tra Verona e Juventus Primavera si conferma quindi decisiva per delineare il quadro dei playoff. Le quote evidenziano un equilibrio che lascia spazio a ogni esito, rendendo il match imprevedibile e appassionante. Con il campionato che si avvia alle battute finali, ogni punto può fare la differenza per raggiungere il sogno dello Scudetto giovanile. Consulta i nostri approfondimenti e resta aggiornato sulle analisi dettagliate delle prossime partite!