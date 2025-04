Pronostico Venezia-Milan: statistiche e migliori quote Serie A

Il confronto tra Venezia e Milan, in programma domenica 27 aprile 2025 allo stadio Penzo, rappresenta uno degli incontri più interessanti della 34ª giornata di Serie A. Da un lato, i lagunari cercano punti preziosi per la salvezza, dall’altro i rossoneri vogliono chiudere dignitosamente una stagione sotto le aspettative. Entrambe le squadre hanno motivazioni particolari che rendono la sfida carica di significato, sia sul piano sportivo che su quello delle possibili scelte per gli appassionati di pronostici.

Statistiche e precedenti: il Milan cerca il riscatto

Analizzando il percorso stagionale delle due squadre emerge un quadro ben definito:

Venezia si trova al terzultimo posto con 25 punti, a una sola lunghezza dalla zona salvezza. Nelle ultime partite ha mostrato segnali di crescita, come il pareggio per 2-2 in casa dell’ Empoli .

Milan, partito con ambizioni di vertice, occupa attualmente il nono posto con 51 punti, distante nove lunghezze dal quarto posto e sei dal sesto. L'ultimo turno ha visto i rossoneri sconfitti per 1-0 in casa dall' Atalanta .

. All’andata, il Milan si era imposto con un netto 4-0 al Meazza.

Squadra Punti Ultima partita Posizione Venezia 25 2-2 vs Empoli 18° Milan 51 0-1 vs Atalanta 9°

Le probabili formazioni vedono il Venezia schierato con il 3-5-2, mentre il Milan si dispone con il 3-4-2-1. Tra i protagonisti attesi, spiccano Leao e Abraham per i rossoneri, mentre il duo Oristanio-Gytkjaer sarà centrale per i lagunari.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle ore 12:30, offrendo così agli appassionati la possibilità di seguire ogni sviluppo in tempo reale.

Dal punto di vista delle quote e dei pronostici, gli esperti vedono il Milan favorito grazie al maggiore tasso tecnico, nonostante la stagione deludente. Le principali opzioni di scommessa suggerite sono:

Vittoria Milan (segno 2): quota 1.65 ( Lottomatica )

(segno 2): quota ( ) Over 2.5 gol : quota 1.68 ( GoldBet )

: quota ( ) Entrambe le squadre a segno (Gol): quota 1.68 (Sisal)

Il match si annuncia dunque equilibrato e ricco di potenziali sorprese, con entrambe le squadre motivate a conquistare punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali.

Venezia e Milan si affrontano in una gara che vale molto sia in chiave salvezza che per l’orgoglio rossonero. Le quote favoriscono moderatamente il Milan, ma la lotta per la permanenza in Serie A potrebbe dare un’ulteriore spinta ai padroni di casa. Over 2.5 e “Gol” restano tra le opzioni più interessanti per gli scommettitori. Approfitta delle nostre analisi esclusive per restare sempre aggiornato sulle sfide più avvincenti della stagione!