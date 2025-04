Pronostico Venezia-Milan: statistiche e analisi salvezza Serie A

La lotta salvezza in Serie A si fa sempre più accesa e coinvolge anche il Venezia, chiamato a una difficile sfida contro il Milan. In un momento in cui la permanenza nella massima serie sembra a portata di mano per diverse squadre, ogni punto può fare la differenza. Il tecnico lagunare Eusebio Di Francesco ha sottolineato come la sua squadra abbia già dimostrato di poter sorprendere, riducendo in poco tempo il gap dalla zona salvezza. Questo incontro rappresenta quindi un crocevia fondamentale nella stagione dei veneti.

Il Venezia sfida il Milan: statistiche e precedenti recenti

Il percorso recente del Venezia mette in evidenza una ritrovata solidità difensiva e una capacità di lottare su ogni pallone. Dopo la sconfitta contro il Genoa a metà febbraio, i lagunari hanno affrontato un ciclo di partite particolarmente impegnativo contro avversari del calibro di Lazio, Atalanta e Napoli, oltre al Como. In queste quattro gare, la squadra di Di Francesco ha raccolto quattro punti, frutto di tre pareggi a reti inviolate e un solo risultato negativo. Questo dato dimostra quanto la difesa, guidata dal capitano Idzes, sia riuscita a tenere testa anche ad attacchi più quotati.

Punti conquistati nelle ultime 4 gare: 4

4 Pareggi a reti inviolate: 3

3 Quota salvezza stimata: tra le più basse degli ultimi anni

tra le più basse degli ultimi anni Distanza dall’ultimo posto utile per la salvezza: 1 punto

Dal punto di vista della formazione, il Venezia ritrova Schingtienne titolare al posto di Marcandalli, mentre in attacco torna disponibile Fila dopo una squalifica. Possibile anche il rilancio di Yeboah, autore di una buona prova contro l’Empoli. Sulle fasce, spazi aperti per Zampano o Haps a causa dell’indisponibilità di Ellertsson. La convinzione nei propri mezzi sembra essere il vero punto di forza del gruppo, pronto a ribaltare i pronostici anche contro un avversario blasonato come il Milan.

La sfida tra Venezia e Milan si preannuncia quindi combattuta, con i lagunari che non partono certamente sconfitti. La squadra di Di Francesco ha dimostrato nelle ultime uscite di poter limitare i danni contro formazioni di alta classifica, facendo leva su una difesa solida e una ritrovata compattezza. Le quote per la salvezza del Venezia rimangono basse, a testimonianza di una stagione in cui ogni punto può risultare decisivo. Segui i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato sulle ultime analisi e sulle statistiche dei match più importanti!