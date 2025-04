Pronostico Vasco-Flamengo: statistiche, precedenti e quote chiave

Il Clássico dos Milhões tra Vasco da Gama e Flamengo rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti e appassionanti del calcio brasiliano. Sabato sera, le due squadre di Rio de Janeiro torneranno a sfidarsi in una gara che va oltre la semplice posta in palio sportiva, intrecciando storia, rivalità e identità cittadina. Un confronto che, per i tifosi, significa molto più di tre punti.

Flamengo favorito: statistiche e precedenti a confronto

Il momento attuale vede il Flamengo guidare la classifica del Brasileirão con 10 punti, grazie a tre vittorie consecutive dopo il pareggio dell’esordio. L’ultima affermazione, un netto 6-0 contro il Juventude, conferma la forza della squadra rossonera. Il Vasco da Gama, invece, ha ottenuto due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro giornate, mostrando solidità soprattutto nelle gare casalinghe. Negli ultimi 10 derby, il Flamengo ha prevalso in 8 occasioni, pareggiando le restanti due. L’ultimo successo del Vasco in campionato risale addirittura al 2015, mentre nel marzo 2023 i bianconeri hanno avuto la meglio in Coppa Carioca.

Elementi chiave per la sfida sono Pablo Vegetti per il Vasco, già a segno 4 volte in quattro partite, e il centrocampista uruguaiano De Arrascaeta per il Flamengo. Tra i rossoneri, attenzione anche a Gerson, ex Roma, considerato il vero regista della squadra. Sul fronte infortuni, il Vasco potrebbe dover fare a meno di Coutinho, mentre nel Flamengo pesa la situazione di Bruno Henrique, coinvolto in indagini federali.

Le quote dei principali bookmaker confermano il favore verso il Flamengo: la vittoria degli ospiti è proposta a 1.60, mentre il successo del Vasco si trova a 6.00. Il pareggio è a 3.75. Il risultato più probabile, secondo gli analisti, è lo 0-2 per il Flamengo, quotato a 6.25.

Il Clássico dos Milhões tra Vasco da Gama e Flamengo si annuncia ancora una volta ricco di emozioni e significati storici. I rossoneri partono nettamente favoriti, sia per la forma recente sia per i precedenti. Le quote riflettono questo equilibrio: 1.60 per il Flamengo, 6.00 per il Vasco e 3.75 per il pareggio. Sarà il campo a decretare se la tradizione verrà rispettata o se il Vasco riuscirà nell'impresa.