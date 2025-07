Home | Pronostico USG-Club Brugge: statistiche e quote Supercoppa

La Supercoppa del Belgio inaugura ufficialmente la nuova stagione calcistica, proponendo subito una sfida di rilievo tra due squadre di primo piano: il Royale Union Saint-Gilloise e il Club Brugge. L’evento mette di fronte i campioni della Pro League e i detentori della coppa nazionale, offrendo una panoramica su formazioni, statistiche e pronostici per gli appassionati e per chi desidera avvicinarsi al mondo delle scommesse sportive senza troppi tecnicismi. Sarà interessante vedere se l’USG riuscirà a confermare la sua supremazia recente o se il Club Brugge saprà riscattarsi, interrompendo una serie negativa negli scontri diretti.

Club Brugge: statistiche recenti e voglia di rivincita

La notizia principale riguarda la finale di Supercoppa del Belgio tra USG e Club Brugge, in programma per domenica alle 18:30. I riflettori sono puntati sulle statistiche dei precedenti tra le due formazioni e sulle quote dei principali operatori. Ecco i punti salienti:

Il Royale Union Saint-Gilloise ha avuto la meglio sul Club Brugge nell’ultima stagione, conquistando il titolo nazionale dopo 90 anni e battendo proprio il Club Brugge nel mini-campionato finale.

ha avuto la meglio sul nell’ultima stagione, conquistando il titolo nazionale dopo 90 anni e battendo proprio il nel mini-campionato finale. Il Club Brugge , invece, si è consolato con la vittoria in Coppa del Belgio, superando l’ Anderlecht in finale e portando a 12 il totale dei trofei in questa competizione, rimanendo la squadra più titolata.

, invece, si è consolato con la vittoria in Coppa del Belgio, superando l’ in finale e portando a 12 il totale dei trofei in questa competizione, rimanendo la squadra più titolata. Negli ultimi sei confronti diretti, il Club Brugge non è mai riuscito a vincere contro l’ USG : quattro pareggi e due successi per i gialloblù.

non è mai riuscito a vincere contro l’ : quattro pareggi e due successi per i gialloblù. L’ultima vittoria dei nerazzurri risale ad aprile 2024, mentre la scorsa Supercoppa era stata già conquistata dall’USG con una vittoria in trasferta.

Le probabili formazioni vedono il Club Brugge schierato con il 4-3-3: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzman Rodriguez, Guilherme Lopez; Gabriel, Eric Ramires, Jhon Jhon; Barbosa, Sasha, Vinicinho. Per chi segue le scommesse, la quota per il segno “1X” (vittoria o pareggio USG) si attesta a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e SNAI, segno di una fiducia maggiore nei confronti della squadra di casa.

In conclusione, la finale di Supercoppa del Belgio tra USG e Club Brugge promette spettacolo e incertezza, con i gialloblù favoriti dalle statistiche recenti e dalle quote dei bookmaker. Il Club Brugge, però, ha la motivazione della rivincita e una formazione rinnovata pronta a sorprendere. Le quote principali vedono l’USG avvantaggiata, ma il calcio, si sa, riserva sempre sorprese.

