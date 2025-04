Pronostico Udinese-Bologna: statistiche, quote e analisi Serie A

L’attenzione della Serie A si concentra sulla sfida tra Udinese e Bologna, in programma alla Dacia Arena lunedì 28 aprile 2025. Questo incontro rappresenta un crocevia importante per gli emiliani, che puntano a consolidare la loro posizione in zona Champions, mentre i friulani hanno già raggiunto con largo anticipo l’obiettivo stagionale della salvezza. La partita promette spettacolo e opportunità per gli appassionati di calcio e scommesse.

Statistiche Bologna: zona Champions nel mirino, 60 punti in classifica

Il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, si presenta a Udine forte di una stagione sorprendente. Ecco alcuni dati salienti che fotografano il percorso degli emiliani:

Punti in classifica: 60 , attualmente quarto posto.

, attualmente quarto posto. Ultime cinque gare: andamento positivo con diverse vittorie chiave.

Vittoria di misura contro l’ Inter nell’ultimo turno (1-0).

nell’ultimo turno (1-0). Obiettivo: difendere almeno un punto di vantaggio sulla quinta posizione.

Il cammino del Bologna ha subito un’impennata dopo un avvio incerto: il cambio in panchina, con Italiano subentrato a Thiago Motta, ha dato nuova linfa alla squadra. La possibilità di accedere alla prossima Champions League rappresenta uno stimolo ulteriore per gli emiliani, che dovranno però mantenere alta la concentrazione fino al termine del campionato.

Per quanto riguarda le formazioni probabili, l’Udinese dovrebbe presentarsi con il 3-5-2, affidandosi a Okoye tra i pali e al duo offensivo Iker Bravo–Lucca. Il Bologna, invece, dovrebbe optare per il 4-2-3-1, con Ravaglia in porta e Castro come terminale d’attacco.

Le quote per le scommesse vedono il Bologna favorito, con il segno X2 quotato a 1.30 su Lottomatica. Interessante anche l’opzione Over 2,5, proposta a 1.50 da GoldBet, mentre la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno (segno “Gol”) offre una quota particolarmente elevata di 8.25 su Sisal.

La sfida tra Udinese e Bologna si preannuncia intensa, soprattutto per il valore che può assumere in chiave qualificazione europea. I friulani hanno già raggiunto la salvezza, mentre gli emiliani sono chiamati a capitalizzare il momento positivo per mantenere il sogno Champions. Le quote delle principali piattaforme di scommesse suggeriscono una leggera preferenza per gli ospiti, ma anche la possibilità di una gara ricca di gol non è da sottovalutare.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!