Pronostico Trento-Reggio Emilia: statistiche e analisi decisive

La Dolomiti Energia Trentino si prepara a vivere una serata cruciale alla Il T Quotidiano Arena, dove ospiterà la UNA Hotels Reggio Emilia nel penultimo turno della stagione regolare di LBA Unipol. Con il pubblico trentino chiamato a sostenere la squadra in questa sfida determinante, l’obiettivo è conquistare il vantaggio del fattore campo nei playoff. Il match promette spettacolo e tensione, con entrambe le formazioni in corsa per il miglior piazzamento possibile nella griglia finale.

Statistiche chiave e precedenti tra Trento e Reggio Emilia

Il confronto tra Trento e Reggio Emilia si annuncia equilibrato, come testimoniano i 25 precedenti tra le due squadre: 13 vittorie per Reggio Emilia e 12 per i padroni di casa. Nell’attuale stagione, la Dolomiti Energia ha già superato la Reggiana in entrambi gli scontri: all’esordio in LBA, 92-76 al PalaBigi, e nei quarti di finale di Coppa Italia, con una rimonta dal -11 al +8, chiudendo 85-80. La classifica vede Trento a quota 40 punti, in piena lotta per i primi posti, mentre Reggio Emilia segue a 34, forte della seconda miglior difesa del campionato e di una solida presenza a rimbalzo.

Trento : attualmente quarto, possibilità di chiudere tra primo e quinto posto.

: attualmente quarto, possibilità di chiudere tra primo e quinto posto. Reggio Emilia : seconda per rimbalzi e stoppate in LBA, ottima tenuta difensiva.

: seconda per rimbalzi e stoppate in LBA, ottima tenuta difensiva. I migliori marcatori stagionali: Winston (17 punti, 5,3 assist a partita), Barford (12,6), Smith (10), Faye (10 punti, 7,9 rimbalzi).

Squadra Ultimi 2 scontri diretti Punti segnati Trento Vittoria 92-76

Vittoria 85-80 92 / 85 Reggio Emilia Sconfitta 76-92

Sconfitta 80-85 76 / 80

Le parole di coach Galbiati confermano la determinazione del gruppo: “Serviranno lucidità, ritmo e spirito di squadra per tutti i 40 minuti”. Fondamentale sarà la lotta a rimbalzo contro i lunghi avversari, guidati da giocatori esperti come Faried e giovani prospetti come Faye.

In conclusione, la gara tra Dolomiti Energia Trentino e UNA Hotels Reggio Emilia rappresenta un crocevia importante per la stagione di entrambe le squadre. Con il pubblico pronto a fare la differenza e i precedenti stagionali favorevoli a Trento, l’incontro si preannuncia acceso ed equilibrato. Le quote scommesse vedono leggermente favorita la formazione di casa, forte anche del fattore campo e delle prestazioni convincenti nelle ultime settimane.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!