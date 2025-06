Pronostico Tour de Suisse 2025: favoriti, statistiche e tappe

Il Tour de Suisse 2025 si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione ciclistica, strategicamente posizionato tra il Giro d’Italia e il Tour de France. Questa gara a tappe elvetica, in programma dal 15 al 22 giugno, attira ogni anno grandi nomi del ciclismo internazionale e rappresenta una vetrina ideale sia per i favoriti alla vittoria delle grandi corse che per le giovani promesse desiderose di mettersi in mostra. In questo articolo analizziamo il percorso, i protagonisti principali e le statistiche utili per chi vuole avvicinarsi alle scommesse sportive con consapevolezza e informazioni aggiornate.

Le tappe decisive e i favoriti: statistiche e sfide chiave

Il percorso del Tour de Suisse 2025 è articolato su otto tappe, ciascuna con caratteristiche tecniche diverse:

Tappa 1 : Küssnacht – Küssnacht (129,7 km)

: Küssnacht – Küssnacht (129,7 km) Tappa 2 : Aarau – Schwarzsee (177 km)

: Aarau – Schwarzsee (177 km) Tappa 3 : Aarau – Heiden (194,4 km)

: Aarau – Heiden (194,4 km) Tappa 4 : Heiden – Piuro (193,3 km, con sconfinamento in Italia)

: Heiden – Piuro (193,3 km, con sconfinamento in Italia) Tappa 5 : La Punt – Santa Maria in Calanca (184,5 km)

: La Punt – Santa Maria in Calanca (184,5 km) Tappa 6 : Chur – Neuhausen am Rheinfall (186,8 km)

: Chur – Neuhausen am Rheinfall (186,8 km) Tappa 7 : Neuhausen am Rheinfall – Emmetten (207,5 km)

: Neuhausen am Rheinfall – Emmetten (207,5 km) Tappa 8: Beckenried – Stockhütte (10,2 km)

Le tappe dalla quarta in poi si distinguono per l’altimetria impegnativa e rappresentano il vero banco di prova per i pretendenti alla maglia gialla svizzera. Secondo le statistiche, chi emerge nelle tappe di montagna spesso riesce a mantenere la leadership fino al termine della competizione.

Tra i favoriti per la vittoria finale spiccano nomi di rilievo internazionale:

João Almeida ( UAE Team Emirates XRG ): secondo classificato nell’edizione 2024, affiancato dal giovane svizzero Jan Christen .

( ): secondo classificato nell’edizione 2024, affiancato dal giovane svizzero . Ben O’Connor ( Team Jayco AlUla ): vice-campione del mondo in carica e noto per la sua regolarità.

( ): vice-campione del mondo in carica e noto per la sua regolarità. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale): scalatore puro, già protagonista nelle recenti corse a tappe.

Non mancano outsider di qualità come Tom Pidcock, Marc Hirschi, Julian Alaphilippe, Ben Healy, Michael Matthews, l’idolo di casa Stefan Küng, Matej Mohorič e il leggendario Geraint Thomas. Da segnalare anche il debutto nel Tour de Suisse di Lorenzo Fortunato, fresco vincitore della Maglia Azzurra al Giro d’Italia 2025.

Per quanto riguarda le quote, la presenza di tanti nomi importanti rende il pronostico molto aperto: i bookmaker attribuiscono le quote più basse a Almeida, O’Connor e Gall, ma attenzione alle possibili sorprese nelle tappe più difficili.

Il Tour de Suisse 2025 sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport, disponibile per gli abbonati Sky e DAZN, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Discovery+.

In sintesi, il Tour de Suisse 2025 promette spettacolo e incertezza fino all’ultima tappa. Le statistiche indicano una corsa aperta, con vari favoriti e outsider pronti a ribaltare ogni pronostico. Le quote dei bookmaker riflettono questa incertezza, rendendo particolarmente interessante l’analisi delle tappe di montagna. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime frazioni e i protagonisti più attesi!