Pronostico Tour de France 2025 tappa 17: statistiche e quote

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con la diciassettesima tappa, una frazione apparentemente di trasferimento, ma che potrebbe riservare sorprese inaspettate. Gli appassionati di ciclismo e gli scommettitori sono già alla ricerca di dati, pronostici e quote per interpretare al meglio le dinamiche di una corsa che, come spesso accade, potrebbe vedere protagonisti inattesi. Analizziamo insieme le statistiche e le possibili trappole di questa giornata, tra saliscendi e sprint per la maglia verde.

Statistiche e quote: i favoriti della tappa 17 del Tour de France

La tappa 17 del Tour de France 2025 si presenta come una classica frazione di transizione, ma non va sottovalutata. Il percorso prevede:

Due Gran Premi della Montagna (GPM) di quarta categoria: Col du Pertuis e Col de Tartaiguille , brevi ma potenzialmente insidiosi per chi ambisce alla fuga.

e , brevi ma potenzialmente insidiosi per chi ambisce alla fuga. Un traguardo volante posizionato dopo soli 47 chilometri, occasione ghiotta per i velocisti e per chi punta alla maglia verde.

Nonostante l’assenza di grandi salite, la presenza di brevi strappi e il posizionamento strategico degli sprint intermedi potrebbero accendere la bagarre fin dalle prime battute. Gli esperti sottolineano come anche tappe apparentemente semplici, specie nella parte finale del Tour, possano riservare colpi di scena e cambiare le carte in tavola con arrivi da parte di outsider.

I nomi dei favoriti per la vittoria di tappa riflettono proprio questa incertezza:

Corridore Quota Vincente Groves 26.00 Girmay 35.00 Bauhaus 60.00 Simmons 80.00

La quota “Altro” rimane elevata, segno che il successo di un outsider non è affatto da escludere. L’andamento della corsa sarà influenzato dall’atteggiamento delle squadre e dalla volontà dei velocisti di accaparrarsi punti preziosi nel primo sprint.

In conclusione, la diciassettesima tappa del Tour de France 2025 si prospetta più aperta del previsto. Le statistiche e le quote indicano una grande incertezza, con diversi nomi pronti a sorprendere. Le quote per i favoriti partono da 26.00 per Groves fino a 80.00 per Simmons, senza dimenticare la possibilità di colpi di scena. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime tappe e sulle migliori analisi dedicate al mondo del ciclismo!