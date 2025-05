Pronostico Torino-Venezia: statistiche, quote e analisi chiave

La trentacinquesima giornata di Serie A si apre con una sfida dal peso specifico notevole sia in chiave salvezza che nella corsa alla parte sinistra della classifica. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Torino di Paolo Vanoli affronta il Venezia di Eusebio Di Francesco, in un match che promette tensione e intensità, vista la fame di punti che caratterizza entrambe le squadre a quattro turni dal termine del campionato.

Statistiche recenti e solidità difensiva del Torino: focus sull’Under 2,5

Il Torino, reduce dalla sconfitta contro il Napoli al Maradona, mira a consolidare il decimo posto in classifica. I granata hanno raccolto 43 punti e il loro obiettivo dichiarato è mantenere la posizione dagli assalti di Como e Udinese. Nelle ultime cinque giornate la squadra ha vinto contro l’Udinese, pareggiato con Lazio e Verona, e perso contro Como e Napoli. Da sottolineare un dato rilevante: il Torino viene da sei partite consecutive con meno di tre reti complessive (Under 2,5), sintomo di una solidità difensiva ritrovata e di una strategia prudente adottata da Vanoli in questa fase cruciale della stagione.

Ultime 5 giornate Torino: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte

Sei Under 2,5 consecutivi per i granata

Decimo posto da difendere da Como (-1) e Udinese (-2)

Dal lato opposto, il Venezia, terz’ultimo con 25 punti, ha modificato l’assetto tattico per rendere più robusta la fase difensiva, ottenendo risultati positivi come la vittoria contro il Monza e i pareggi con Empoli e Lecce. Tuttavia, le sconfitte con Milan e Bologna hanno complicato il cammino verso la salvezza. Con lo scontro diretto alle porte e il distacco di soli due punti dal Lecce, per i lagunari la trasferta di Torino rappresenta una tappa cruciale per sperare in un finale positivo.

Le formazioni probabili vedono il Torino schierato con il 4-3-2-1 e diversi dubbi legati alle condizioni fisiche di Ricci e Borna Sosa; il Venezia risponde con il 3-5-1-1, senza Schingtienne ed Ellertsson e con possibili chance per Marcandalli e Fila.

Le quote principali per la partita sono le seguenti:

Esito Bookmaker Quota Under 2,5 Snai, Planetwin365 1,55 Under 2,5 Betsson, Betway 1,54 Vittoria Torino (1) Betsson 2,30 Vittoria Torino (1) Snai, Planetwin365 2,25 Vittoria Torino (1) Betway 2,23 X2 (Venezia non perde) Goldbet, Lottomatica 1,67 X2 (Venezia non perde) Snai 1,65

Nei precedenti recenti, curiosamente, il Torino non batte il Venezia in casa dal 1999 e per i lagunari la trasferta rappresenta una vera e propria ultima spiaggia per evitare la retrocessione.

Il pronostico più gettonato tra gli operatori è quello di una partita con pochi gol, mentre i bookmaker danno un leggero vantaggio ai padroni di casa.

In conclusione, la sfida tra Torino e Venezia promette equilibrio e tensione, con entrambe le squadre motivate da obiettivi cruciali. Le statistiche recenti suggeriscono una gara chiusa, con l’Under 2,5 favorito dalle quote (1,55 su Snai e Planetwin365), mentre il segno 1 – la vittoria del Torino – oscilla tra 2,23 e 2,30. Gli operatori propongono anche il segno X2 a quote comprese tra 1,65 e 1,67. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!