Home | Pronostico Torino-Roma: statistiche e quote per la sfida

L’ultima giornata di Serie A propone una sfida dal sapore particolare tra Torino e Roma, in programma domenica 25 maggio 2025 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata, ormai senza più obiettivi di classifica, ospitano una Roma ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Le attenzioni degli appassionati sono rivolte sia agli aspetti tecnici della partita sia alle valutazioni delle quote proposte dai bookmaker, che fotografano bene i differenti stati d’animo e motivazioni delle due squadre.

Roma favorita: statistiche, precedenti e quote della sfida

La notizia principale riguarda la netta differenza di motivazioni tra le due formazioni:

Torino ha raggiunto una salvezza tranquilla e vuole congedarsi dal proprio pubblico con una buona prestazione, dopo una stagione caratterizzata da risultati alterni.

ha raggiunto una salvezza tranquilla e vuole congedarsi dal proprio pubblico con una buona prestazione, dopo una stagione caratterizzata da risultati alterni. Roma è obbligata a vincere e deve anche sperare in risultati favorevoli dagli altri campi per centrare il quarto posto che vale la Champions League. Il ritorno di Ranieri in panchina ha ridato slancio ai giallorossi, che schierano Shomurodov in attacco.

Dal punto di vista statistico, i precedenti sorridono ai capitolini: su 185 incontri ufficiali, la Roma si è imposta 80 volte, contro le 57 vittorie del Torino, con 48 pareggi all’attivo.

Le probabili formazioni vedono i padroni di casa schierati con il 4-2-3-1, guidati in attacco da Adams, mentre i giallorossi optano per il 3-5-2 con Shomurodov e Soulé in avanti. Alcuni elementi del Torino restano in dubbio, ma la voglia di chiudere bene la stagione potrebbe rappresentare una motivazione extra.

Le quote offerte dai bookmaker riflettono il diverso peso della posta in palio: la vittoria dei granata oscilla tra 5.50 e 5.75, mentre il successo della Roma viene proposto tra 1.53 e 1.57. Il pareggio si attesta tra 4.00 e 4.20. Il pronostico più gettonato è una vittoria degli ospiti con almeno due gol di scarto e porta inviolata.

In conclusione, Torino–Roma si prospetta come una sfida interessante sia dal punto di vista sportivo che per chi analizza le scommesse. I giallorossi partono favoriti secondo le quote, mentre i granata puntano sull’orgoglio davanti ai propri tifosi. Le principali quote sono: Roma vincente tra 1.53 e 1.57, Torino tra 5.50 e 5.75, pareggio tra 4.00 e 4.20. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!