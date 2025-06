Pronostico Ternana-Pescara: statistiche e analisi finale play off

La finale dei play off di Serie B vede protagoniste due squadre determinate a conquistare la promozione: dopo la gara d’andata, la Ternana si presenta all’”Adriatico” di Pescara con la volontà di ribaltare il risultato. Il match d’andata è stato segnato da un’espulsione contestata e da alcune decisioni arbitrali che hanno sollevato polemiche. Nonostante l’inferiorità numerica per oltre 80 minuti, i rossoverdi hanno dimostrato compattezza e lucidità. In vista del ritorno, la squadra si prepara a un ambiente infuocato e a una sfida decisiva per il futuro.

Statistiche e curiosità: Ternana a caccia dell’impresa all’Adriatico

Il cuore della notizia riguarda la resilienza della Ternana e la sua corsa verso la promozione. Il match d’andata, disputato in casa, si è concluso con una sconfitta di misura per i rossoverdi, maturata dopo l’espulsione di Vallocchia al 12’ del primo tempo. Da quel momento, la squadra umbra ha resistito con tenacia, subendo solo un gol – tra l’altro frutto di una sfortunata deviazione – e mantenendo viva la speranza in vista della gara di ritorno. Curiosamente, alcuni episodi chiave delle ultime partite hanno avuto luogo proprio al 12’ di ciascun tempo, sottolineando una sorta di ricorrenza statistica.

L’ espulsione di Vallocchia è stata molto discussa: l’allenatore Liverani ha sottolineato come la decisione abbia cambiato il volto della partita, ma ha anche lodato i suoi per essere rimasti in partita nonostante l’inferiorità numerica.

è stata molto discussa: l’allenatore ha sottolineato come la decisione abbia cambiato il volto della partita, ma ha anche lodato i suoi per essere rimasti in partita nonostante l’inferiorità numerica. Non sono mancate le polemiche per alcune scelte arbitrali, come la mancata espulsione di Squizzato e l’ ammonizione a Merola per un intervento pericoloso.

e l’ per un intervento pericoloso. La società ha ricevuto una multa per un episodio accaduto nel post-partita, ma la concentrazione resta massima sull’obiettivo sportivo.

In vista della gara di ritorno all’”Adriatico“, la Ternana spera di recuperare almeno uno tra Corradini e de Boer, mentre il Pescara dovrà fare a meno degli squalificati Merola e Squizzato. I biglietti sono già in prevendita, con misure stringenti per i tifosi ospiti. La squadra si allenerà a porte chiuse per preparare al meglio questa sfida che vale una stagione.

La partita di ritorno si preannuncia vibrante, con la Ternana chiamata a segnare almeno un gol per ribaltare il risultato e centrare la promozione in Serie B. L’ambiente dello stadio “Adriatico” sarà una vera bolgia, ma la squadra rossoverde ha dimostrato di avere la forza mentale per affrontare le difficoltà. Le quote delle scommesse, in assenza di dati precisi, sembrano leggermente favorire il Pescara grazie al vantaggio dell’andata e al fattore campo.

