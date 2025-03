Home | Pronostico Tennis: ATP Houston e WTA Bogotà in scena

Tennis su terra rossa: inizia una nuova stagione di emozioni e pronostici. Dopo il sorprendente trionfo a Miami di Jakub Mensik su Novak Djokovic, l’attenzione degli appassionati di tennis si sposta sui tornei tra ATP e WTA che aprono la stagione sulla terra battuta. Tra Houston, Marrakech e Bucarest per il circuito maschile, e Charleston e Bogotà per quello femminile, le aspettative sono alte per le sfide che ci accompagneranno fino al Roland Garros.

Quote e statistiche: la sfida di Houston

La stagione sulla terra rossa si apre con l’ATP di Houston, dove la competizione è accesa e le quote promettono sorprese. Il favorito Frances Tiafoe parte con una quota di @6.50 per il suo primo incontro, mentre Brandon Nakashima si profila come avversario di spicco. Nel campo delle scommesse, occhi puntati anche su Tomas Martin Ectcheverry con una quota di @9, mentre Alex Michelsen segue a @15.

Oltre a Houston, il circuito prosegue con l’ATP di Marrakech e Bucarest, dove la presenza degli italiani è significativa. In Marocco, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Fabio Fognini sono pronti a giocare nel tabellone principale, mentre Giulio Zeppieri tenterà la qualificazione. In Romania, Flavio Cobolli e Luca Nardi sono chiamati a difendere i colori azzurri.

Nel femminile, il WTA di Bogotà vedrà Lucrezia Stefanini competere nel main draw, sostenuta da Nicole Fossa Huergo e Miriana Tona nelle qualificazioni. Dopo il successo a Miami, la bielorussa Aryna Sabalenka guida il ranking WTA, seguita dalla polacca Iga Swiatek. Per le italiane, Jasmine Paolini, grazie alla semifinale in Florida, è ora al 6° posto mondiale.

Con l’inizio della stagione su terra, le dinamiche di gioco si evolvono, offrendo nuove opportunità di scommesse per gli appassionati. Le quote per i tornei attuali riflettono il fermento del circuito, con diversi giocatori pronti a sorprendere e scalare le classifiche.

