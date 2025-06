Pronostico Swiatek-Paolini e semifinali ATP: statistiche e quote

Il panorama del tennis internazionale entra nel vivo con le semifinali dei tornei WTA di Bad Homburg e ATP di Eastbourne. Questi appuntamenti rappresentano un banco di prova fondamentale per le protagoniste e i protagonisti, a pochi giorni dall’inizio di Wimbledon. Grande attenzione è rivolta alla prestazione dell’azzurra Jasmine Paolini, che affronta la numero uno al mondo Iga Swiatek, e ai match maschili con in campo Ugo Humbert, Jenson Brooksby, Taylor Fritz e Alejandro Davidovich Fokina. Analizziamo pronostici e statistiche chiave di questi incontri cruciali.

Statistiche e pronostico: Paolini a caccia dell’impresa contro Swiatek

Le semifinali del WTA 500 di Bad Homburg vedono protagonista Jasmine Paolini, che si misura con la polacca Iga Swiatek. Ecco alcuni dati salienti del confronto:

Swiatek ha vinto tutti e cinque i precedenti contro Paolini , ma questo sarà il primo duello sull’erba.

L'italiana è alla sua terza semifinale in carriera su questa superficie.

Le quote dei bookmaker danno favorita la polacca a 1.30, mentre la vittoria di Paolini è proposta a 3.10.

Per Paolini, questo incontro rappresenta una sfida difficile ma stimolante, soprattutto in vista di Wimbledon, torneo in cui l’azzurra vuole confermare la crescita mostrata negli ultimi mesi. Dall’altra parte, Swiatek cerca di tornare a sollevare un trofeo e consolidare il proprio status di leader nel ranking mondiale. Chi vincerà questa semifinale affronterà la vincente tra Jessica Pegula e Linda Noskova.

Passando all’ATP 250 di Eastbourne, spicca la semifinale tra il francese Ugo Humbert e l’americano Jenson Brooksby. Humbert parte favorito con una quota di 1.48, forte di un percorso lineare finora e di un precedente vittorioso su Brooksby nel 2022 a Basilea. Tuttavia, l’americano, ripescato dopo le qualificazioni, ha già ribaltato le aspettative in questo torneo: la sua vittoria è quotata a 2.60.

Humbert ha eliminato Sonego e Harris senza particolari difficoltà.

Brooksby ha mostrato tenacia e capacità di sorprendere.

Nell’altra semifinale, Taylor Fritz è favorito su Alejandro Davidovich Fokina (quota 1.30 contro 3.40), nonostante nei precedenti sia lo spagnolo a condurre 3-2. Sarà il loro primo confronto sull’erba, una superficie che può riservare sorprese.

Le semifinali di Bad Homburg e Eastbourne promettono spettacolo e mettono in palio punti importanti per il ranking. Le quote vedono nettamente favorita Iga Swiatek contro Paolini e danno fiducia a Humbert e Fritz nei tornei maschili. Tuttavia, il tennis ha spesso dimostrato che i pronostici possono essere sovvertiti, specie nelle fasi calde dei tornei. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!