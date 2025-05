Pronostico Spezia-Cremonese: statistiche e analisi playoff

La sfida tra Spezia e Cremonese rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del finale di stagione della Serie B. Entrambe le squadre sono già certe della partecipazione ai playoff, ma il penultimo turno di campionato può ancora modificare le gerarchie tra terzo e quarto posto, risultando decisivo per le ambizioni di promozione diretta in Serie A. Analizziamo dati, statistiche e pronostico di questo confronto ad alta tensione, che potrebbe essere il preludio a una possibile finale playoff.

Statistiche e precedenti: equilibrio tra Spezia e Cremonese

Il confronto tra Spezia e Cremonese presenta numeri interessanti:

Nei 23 precedenti giocati a La Spezia , i bianconeri hanno vinto 12 volte, i grigiorossi 6, con 5 pareggi.

, i bianconeri hanno vinto 12 volte, i grigiorossi 6, con 5 pareggi. La stagione scorsa ha visto la Cremonese imporsi in trasferta per 1-0, mentre all’andata di questo campionato il match si è chiuso sull’1-1.

imporsi in trasferta per 1-0, mentre all’andata di questo campionato il match si è chiuso sull’1-1. Spezia vanta la miglior difesa del torneo (29 reti subite) e il maggior numero di clean sheet (16 partite senza subire gol).

vanta la miglior difesa del torneo (29 reti subite) e il maggior numero di clean sheet (16 partite senza subire gol). Cremonese si distingue per il numero di marcatori diversi (19) e per i gol realizzati dai subentranti (20).

Attualmente, la formazione di mister D’Angelo occupa la terza posizione con 63 punti (16 vittorie, 15 pareggi, 5 sconfitte), di cui ben 37 conquistati allo Stadio Picco. I grigiorossi di Stroppa inseguono a quota 58, forti di una striscia positiva che dura da nove turni, in cui hanno recuperato quattro punti sugli avversari.

Le statistiche rivelano un dettaglio interessante: entrambe le squadre migliorano il proprio rendimento nella ripresa, con la Cremonese che passa da 40 a 58 punti dopo l’intervallo e lo Spezia da 53 a 63.

Per quanto riguarda le formazioni, i padroni di casa dovranno fare a meno di Sarr, Degli Innocenti ed Elia, mentre tra i lombardi mancheranno Ceccherini e altri infortunati. In attacco, occhi puntati su De Luca e Johnsen per la Cremonese.

Le quote dei principali operatori suggeriscono una leggera preferenza per i liguri, soprattutto grazie al fattore campo:

Esito Quota Vittoria Spezia 2.20 Pareggio 3.40 Vittoria Cremonese 2.90

Da segnalare anche le quote su gol totali (Over 2.5 a 1.68, Under 2.5 a 1.98) e la possibilità che entrambe le squadre segnino (Sì a 1.58, No a 2.15).

La sfida tra Spezia e Cremonese si preannuncia equilibrata e combattuta, con i padroni di casa leggermente favoriti secondo i pronostici, ma con i grigiorossi pronti a ribaltare le attese e a insidiare il terzo posto. Le quote confermano l’incertezza: vittoria Spezia a 2.20, pareggio a 3.40, successo Cremonese a 2.90. Un match da non perdere, decisivo per il piazzamento playoff e potenzialmente anticipazione di una finale promozione. Non perderti le nostre ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!